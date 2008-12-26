Янукович заинтересовался «внезапной болезнью» Пинзеника

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает достижения консенсуса относительно принятия государственного бюджета на 2009 год в случае его существенной доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам. (ВР в течение двух дней несколько раз пыталась принять бюджет, однако голосов так и не хватило – УНИАН.)

По словам В.ЯНУКОВИЧА, если проект бюджета будет доработан, «то может быть найден консенсус в парламенте».

Он отметил, что бюджет, который подан правительством на рассмотрение парламента, «безусловно, он разрушает экономику и носит антисоциальный характер». По его словам, если такой бюджет принять, то он не улучшит ситуацию в государстве, «а только ухудшит ее».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не удивительным является отсутствие министра финансов в сессионном зале и его первого заместителя, поскольку «они также не согласились с этим бюджетом”. «Известно, что эти люди внезапно заболели. Мы должны пожелать им выздоровления, но хотелось бы услышать их точку зрения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.