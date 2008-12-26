В БЮТ говорят, что карточка Рыбакова голосует совсем в другой части зала

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что карточка для голосования народного депутата Игоря РЫБАКОВА находится у фракции БЮТ, но ее дубликатом продолжают голосовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде.

По словам И.КИРИЛЕНКО, «карточка у нас, и она не работает, но дубликат ее работает совсем в другой части зала».

Обращаясь к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, лидер фракции БЮТ попросил учесть этот момент. «Учтите, что это наш голос», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Как сообщалось, в июне народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ подал судебный иск к БЮТ о признании противоправным и отмене решения межпартийного съезда блока от 30 июня о досрочном прекращении его полномочий народного депутата. Однако админсуд принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление И.РЫБАКОВА, а Апелляционный админсуд Одесской области оставил в силе это постановление.