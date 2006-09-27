Янукович заявляет о необходимости изменить статус русского языка в Украине

Накануне 65-й годовщины трагедии Бабьего Яра премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости предоставить русскому языку статус второго государственного.

Об этом говорится в статье премьера, опубликованной сегодня в газете “Урядовий кур’єр”.

“К сожалению, будучи исторически разделенным на две части, украинское общество все еще не может преодолеть раскол, который возник в результате непонимания или нежелания отдельных политиков понять объективность существования этого явления. Таким образом, возникла парадоксальная ситуация, когда реально пользуясь при общении двумя языками, часть политикума отказывается признать право русского языка функционировать на уровне, который удовлетворил бы миллионы жителей юго-восточных регионов”, - отмечает В.ЯНУКОВИЧ. (УНИАН: предоставление русскому языку статуса второго государственного является одним из ключевых пунктов программы Партии регионов, которую возглавляет В.ЯНУКОВИЧ).

При этом премьер отмечает определенный прогресс в решении этого вопроса, заявляя о том, что как ответственный политик он вместе со своими соратниками по партии выносит эту проблему на широкую общественную дискуссию.

“Именно на этом пути мы ожидаем достичь окончательного понимания, так же, как достигли его, подписывая Универсал национального единства”, - подчеркивает премьер.

“Мы говорим об этом накануне 65-й годовщины Бабьего Яра неслучайно. История учит, что большие трагедии начинались с вещей, на первый взгляд, мелких и малозначимых - привлекательных утопий, политических спекуляций, популистских заигрываний с националистами. Появлялись вожди, которые указывали на врага, стоявшего преградой на пути продвижения к общему благоденствию и благосостоянию”, - продолжает В.ЯНУКОВИЧ в своем материале.

Он отмечает, что толерантность и уважение украинцев к традициям и культуре других наций, другого вероисповедания, другого мировоззренческого восприятия - это колоссальное достояние, пронесенное народом через века.

“Другое дело, что сыграть на национальных чувствах пытаются некоторые политики, которые считают, что эта тема идеально подходит для публичных рассуждений о направляющей роли "генетических" украинцев в становлении нашей государственности. Время от времени такие пассажи можно услышать даже с экранов телевизоров”, - отмечает премьер.

Он также подчеркивает, что правительство рассматривает вопрос межнационального согласия как неотделимую составляющую национальной безопасности.

“Лозунги наподобие "свой к своему за своим" - это не из нашей программы и не из нашей идеологии”, - подчеркивает В.ЯНУКОВИЧ, заявляя о попытке правительства находить средства в поддержку соответствующих образовательных программ, на выпуск печатных изданий национальных обществ, организацию фестивалей культуры, содействие в поддержании контактов с исторической родиной представителей национальных меньшинств, проживающих в Украине.

Он также выражает надежду, что уже в бюджете 2008 года правительство сможет значительно увеличить финансирование на поддержание культуры и наследия национальных меньшинств и довести такое финансирование до европейских стандартов.