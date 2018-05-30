Президент и премьер: кто кого съест?

Граждане Украины получили сомнительное удовольствие перед новым годом наблюдать за ожесточенной схваткой Президента и премьера. Ющенко и Тимошенко выясняют отношения друг с другом столь ожесточенно, словно задались целью: в 2009 году на своей должности должен остаться только один.

Насыщенность и актуальность информационной кампании, организованной Тимошенко, позволяет предположить, что поднятые ею темы будут обсуждать за новогодним столом. Многие из 85% украинцев, решивших встречать Новый год дома, станут говорить и о курсе гривни, и о противостоянии лидера БЮТ с Президентом Ющенко. Надо сказать, что Юлия Владимировна пошла ва-банк, не размениваясь на мелочи. Отставка Президента и главы правления Национального банка – требование, с которым премьер не просто идет к людям, это ее актуальная политическая задача-максимум.

В действиях Тимошенко есть несколько составляющих. Она энергично использует свой все еще высокий рейтинг, старательно переводя будущее противостояние на президентских выборах в схватку с Виктором Януковичем. Против лидера Партии регионов леди Ю сегодня не воюет (разве только бьет по Дмитрию Фирташу – одному из финансовых столпов «регионалов»), она выбрала в качестве объекта своей атаки действующего Президента. По всему понятно, что больше стирать белье в избирательном штабе Ющенко Юлия Владимировна не согласится ни за какие коврижки. Но при этом активность Тимошенко в деле охоты на действующего Президента не оставляет сомнений ни в ее будущих планах самой занять это кресло, ни в вероятном в таком случае стремлении расширить полномочия главы государства.

Интересный нюанс: Тимошенко долго утверждала, что правительство не имеет рычагов влияния на курс гривни, но при этом четко обозначает, на какой отметке ему нужно остановиться – 6 – 6,5 гривен за доллар. На Банковой уже воспользовались этим и «клеят» Юлии Владимировне сговор с Джорджем Соросом, который, как известно, не только филантроп, но и опытный валютный спекулянт. Но и премьер не лыком шита – в списке персонажей, наживающихся на валютном кризисе, уже фигурируют не только Виктор Ющенко и Владимир Стельмах. Компанию им составили Виктор Балога и Валерий Гелетей. Лидер БЮТ решила совместить точечные выстрелы компроматом с ковровым бомбометанием по президентскому лагерю, благо маневры вокруг «Нашей Украины» заставляют паниковать многих президентских соратников.

Юлия Владимировна действует с четкой революционной целесообразностью. Заявляя о готовности не допустить возможности введения прямого президентского правления, она игнорирует отсутствие такой законодательной нормы. По простому говоря – берет на понт. Из этой же оперы – призыв к Президенту уйти в отставку без процедуры импичмента, грамотно подогретый информацией о том, что бютовские юристы уже разработали несколько вариантов отстранения главы государства от исполнения своих обязанностей. Заявление об уходе в оппозицию из уст премьера прозвучало, в общем-то, логично, да и кого интересует, что подобный шаг в политической практике цивилизованных стран не распространен. Там уходят в отставку, а уже оттуда начинают борьбу за власть.

Виктор Ющенко быстро уяснил, что в сложившейся ситуации молчание – не золото, а безоговорочное признание собственной вины. Поэтому-то Президент перешел в решительную информационную контратаку. Правда, его воскресные заявления в телеэфире «Интера» больше напоминали разборки на коммунальной кухне. События четырехлетней давности сегодня мало кого интересуют, хотя чего греха таить – Тимошенко въехала в рай отечественной большой политики на плечах разных политических партнеров, среди которых Ющенко занимает не последнее место. И изгнать ее оттуда заявлениями Президента с его нынешним рейтингом практически невозможно.

Виктору Андреевичу ничего не остается, как подниматься в контратаку, ведь первые рейтинговые замеры нового года могут оказаться для него политическим смертным приговором. Поэтому итоговая пресс-конференция главы государства и стала сеансом обличения Юлии Тимошенко. Ющенко справедливо критикует проект бюджета-2009, но забывает об одном: гражданин Украины ощутит на себе связанные с основным финансовым документом проблемы в конце января – начале февраля 2009 года. Похоже, главе государства не по силам перехватить инициативу из рук энергичного премьера.

Собственно, и выпады относительно крышуемой «сердечниками» земельной мафии в Киевской области вкупе с обвинениями в адрес БЮТ в нежелании принимать антикоррупционные законы имеют невысокий КПД. Ющенко делает решительный замах, но, возможно, забыл, что давно перестал быть моральным авторитетом для миллионов украинцев. Скажу больше – не будь рейтинг Президента убийственно низким, премьер бы просто не рискнула публично размазывать его по информационному пространству.

Возможность восстановления партнерских политических отношений между Ющенко и Тимошенко не рассматривает сегодня ни один политический эксперт. Президент и премьер радуют даже не своих сторонников, а противников Украины, своими действиями подрывая авторитет государственной власти. Фактически в стране началась президентская кампания, а премьерский кабинет является удобной стартовой площадкой для участия в ней. Экономический кризис в этих условиях, вернее, борьба с ним, сам собой отходит на второй план. Подобное пренебрежение к своим избирателям и их проблемам может привести к тому, что конфликт Ющенко – Тимошенко через некоторое время станет спором вчерашних лидеров страны.

Евгений Магда