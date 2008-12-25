Тимошенко вылетела на место трагедии в Крыму

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в экстренном порядке вылетела в Евпаторию, где вчера вечером произошел взрыв в жилом доме.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с главой правительства отбыл и первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ, который возглавляет Правительственную комиссию по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории

В поездке премьера также сопровождают заместитель председателя НАК “Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ и другие чиновники.

Как отметили в пресс-службе Кабмина, на месте трагедии с 3 часов ночи работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с министром МЧС Владимиром ШАНДРОЙ.

Как сообщалось, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

По данным МЧС, взрывом разрушено 35 квартир (первый и второй подъезды дома, в которых прописаны 62 человека) и повреждены квартиры третьего подъезда.

По состоянию на 07.00 25 декабря погибли 9 человек, из них 1 ребенок. Спасены 20 человек. Под завалами могут находиться 60-62 человека.