Украина призвала обсудить российскую агрессию в Авдеевке на заседании Совета ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Представительстве Украины при ЕС.

"Сегодня утром мы проинформировали руководство евроинститутов и государства - члены ЕС о российской агрессии в Авдеевке и грубом нарушении Минских договоренностей. Призываем уделить должное внимание обострению ситуации на Донбассе на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам", - отметили в представительстве.

Ближайшее заседание Совета ЕС по иностранным делам запланировано на понедельник, 6 февраля. Среди прочих, в повестке дня уже стоят вопросы о ситуации в Украине.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с 29 января очень активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы, и не соглашаются на установление режима тишины.

В целом обострилась ситуация по всей линии разграничения. По данным штаба АТО, с 29 января в результате боевых действий погибли семь украинских военных, более 30 получили ранения.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.