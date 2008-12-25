Литвин предлагает на примере газа проверить, какой из России друг

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин сомневается в том, что российский холдинг "Газпром" может 1 января прекратить поставки газа на Украину, если до конца текущего года не будет подписан газовый контракт между Россией и Украиной.

"Я думаю, что возврата к старой практике (поставки газа Украине приостанавливались на несколько дней в январе 2006 года) не будет", - сказал Литвин в прямом эфире "5 канала".

Глава ВР сообщил, что проблему долга за газ украинские парламентарии намерены обсудить с российскими коллегами в ходе предстоящего в ближайшие дни визита в Москву.

"По линии парламентариев мы эту тему, очевидно, обходить не будем. Хотя вообще это (компетенция) исполнительной власти - это дело правительств", - отметил спикер.

"Целиком понятно, что следует материализовать тот меморандум, который был подписан на уровне премьер-министров России и Украины, в котором идет речь о постепенном повышении цен на газ, получаемый Украиной, в соответствии с теми процессами, которые происходят в мире", - цитирует Литвина РИА “Новости".

"Нужно исходить из того, что в условиях кризиса как раз и можно познать, кто есть друг, кто является близким, и насколько это позволяет обеспечить взаимную поддержку", - считает глава украинского парламента.

По его мнению, это как раз тот случай, когда понятие "стратегический партнер" должно наполниться конкретным смыслом. "Очевидно, из этого надо исходить. Более того, я в этом убежден, что на этом надо стоять", - резюмировал Литвин.