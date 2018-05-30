Ющенко очертил будущее уже сегодня

Не обращайте внимания на глупости. Мы страна демократии, европейская страна, у которой народ не быдло… В Киевской области работает целая преступная группа по покровом БЮТ…

Президент Виктор ЮЩЕНКО дал итоговую пресс-конференцию под названием «Будущее творится сегодня». Публикуем тезисы, которые Президент озвучил перед общественностью.

Украина выйдет из экономического кризиса с минимальными потерями

Президент убежден, что Украина выйдет из экономического кризиса с минимальными потерями.

По словам В.ЮЩЕНКО, заканчивается непростой год, но „не нужно красить его одною краской”. Он подчеркнул, что за год было много достижений, но было и много проблем, в том числе связанных с мировым финансовым кризисом.

Президент убежден, что Украина справится с кризисом и выйдет из него более сильной.

Через 7 дней валюта стабилизируется

Президент убежден, что через 7 дней произойдет стабилизация на валютном рынке.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что гривня сегодня недооценена, передевальвирована. Он выразил надежду, что на этой неделе будет преодолено „психологическое давление” на гривню, из-за которого, в частности, и произшла ее девальвация.

„Гривня приняла удар торгового баланса, платежного баланса, дефицита бюджета. Надеюсь, что в эти дни решается судьба и по психологическому фактору. Как только стала известна макроэкономика (показатели. – УНИАН), как только были произведены платежи по долгам за газ 17 декабря, была применена тактика по стабилизации курса”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, тактика заключалась в том, что НБУ заявляет наперед, по какому курсу будет осуществляться продажа или покупка валюты НБУ, был установлен соответствующий коридор, и тому подобное.

„Начиная с четверга, мы приступили к тактике, цель которой - атаковать те обстоятельства, которые на психологическом уровне формировали ажиотажный спрос, а за ним - спекуляции на валютном курсе. Три дня подряд, включая сегодняшний день, межбанк входит в рыночное русло”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Досрочных президентских выборов не будет

Президент заявляет, что досрочных президентских выборов не будет.

Об этом он сказал, комментируя информацию, что якобы премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО готовит сценарий досрочных выборов или через импичмент, или через отмену результатов третьего тура президентских выборов в 2004 году.

„Не обращайте внимания на глупости. Мы - страна демократии, европейская страна, у которой народ не быдло”, - сказал он.

Президент Украины прогнозирует, что планы провести досрочные президентские выборы ждет такая же судьба, как и планы относительно внесения изменений в Конституцию в части избрания Президента парламентом. По его словам, эти планы были подготовлены “далеко даже не в украинских кабинетах”, но были приняты Ю.ТИМОШЕНКО для того, чтобы реализовать план Барбаросса – носились с разными инструментами – включая выборы Президента в парламенте, на что я сказал: пока я Президент в этой стране – Президент в этой стране будет избираться на основе общего прямого права”.

При этом глава государства подчеркнул, что любые серьезные изменения в Конституцию будут приниматься только после проведения всеукраинского референдума.

Возвращаясь к возможным сценариям досрочных президентских выборов, В.ЮЩЕНКО в очередной раз попросил не обращать внимания „на эти авантюры”. „Что касается ВСК (для объявления импичмента сначала необходимо создать в парламенте временную специальную комиссию – УНИАН), не забивайте себе голову глупостями, не будьте падкими на обстоятельства, которые выстраивают лишь для одного: чтобы через журналиста передать обществу очередное послание провокации или нестабильности”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил убеждение, что пришло время, когда народ уже начал разбираться, кто в действительности хочет добра Украине, а кто - нет.

Конституционный суд – и больше никто

Президент обратится в Конституционный Суд Украины относительно даты президентских выборов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что исключительно в компетенции КС находится решение вопроса даты проведения следующих президентских выборов.

„С соответствующим ходатайствам я обращусь в КС, и его толкование будет единственным, потому что данную проблематику может комментировать в Украине только Конституционный Суд Украины”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Популизм схлестнулся с демократией

Президент заявляет, что то, что возглавляет партию “Народный союз „Наша Украина”, отвечает законодательству Украины.

Рассказывая, почему он принял решение возглавить НСНУ, Президент отметил, что сегодня в стране соревнуются два виденья развития страны. По словам В.ЮЩЕНКО, первый взгляд – это популизм, узурпация власти и т.п., второй путь – демократический. Говоря о первом пути, он напомнил, что летом БЮТ блокировал парламент, потому что тогда премьера не устраивал работающий парламент, сегодня руководителя правительства не устраивает НБУ и его работа блокируется. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня очень важно, какие ценности победят – демократические или антидемократические. Именно поэтому, сказал Президент, он и принял решение возглавить партию НСНУ, которая, по его мнению, наиболее отвечает демократическим устремлениям. Он отметил, что на его рабочем графике как Президента это никоим образом не отразится. В.ЮЩЕНКО рассказал, что обратился к руководящим органам партии по поводу необходимости внесения изменений в уставные документы, чтобы то, что он возглавляет партию, отвечало Конституции и законодательству Украины. По его словам, руководство в партии будет им осуществляться символически: „возглавление партии работает лишь в одном аспекте: я разделяю - сейчас, когда тяжелее всего моей политической партии – дух, идеи, ценности с которыми в 2002 году демократы впервые стали поднимать голову”.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО единогласно был избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина». До этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины». Эксперты заявляют, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО не имеет права возглавлять политическую партию, поскольку это нарушает требования Конституции Украины. В то же время заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что ни Конституция, ни закон о политических партиях не запрещает главе государства быть членом той или иной политической силы.

Шельф Черного моря должен стать национальным приоритетом

Президент обещает делать все возможное, чтобы добыча нефти и газа на шельфе Черного моря стала национальным приоритетом.

“Как Президент, я все буду делать для того, чтоб политика активизации разведки и добычи энергетических ресурсов Украины стала одним из национальных приоритетов. Уверен, что у нас будет правительство, которое будет иметь адекватное отношение к стратегии энергетической безопасности, как к приоритету №1 в этой стране”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом он высказал надежду, что 2009 год в этом направлении станет “знаковым и оптимистическим”.

В.ЮЩЕНКО считает, что разведкой и добычей нефти и газа на шельфе Черного моря должны заниматься как украинские, так и международные компании.

“Сегодня надо сделать все, чтобы такой проект (по добыче нефти и газа на Черноморском шельфе. – УНИАН) был возобновлен, и, в конце концов, чтобы Украина сделала первый проект за последние 30-40 лет, который начинает добычу собственного газа и нефти”, - отметил глава государства.

Поездка до Обамы будет зависеть от политической ситуации в Украине

Президент заявляет, что определится относительно своей поездки на инаугурацию новоизбранного Президента США Барака ОБАМЫ в зависимости от политической ситуации в Украине.

«Ответ на этот вопрос (относительно поездки в США. – УНИАН) нужно давать в контексте тех обстоятельств, которые могут быть внутри страны, включая и вопросы бюджета, и экономического кризиса. Иными словами, ответ на этот вопрос я дам немного позже», - сказал Президент.

Говоря об отношениях между Украиной и США, Президент отметил, что они развиваются динамично и являются стратегическими. «Новоизбранный Президент засвидетельствовал неизменность курса по отношению к Украине. Таким образом, я бы твердо хотел сказать, что в этих отношениях никаких изменений не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

За газ либо нужно платить, либо передуть его в другие руки

Президент заявляет, что необходимо или рассчитаться за газ, закачанный в украинские подземные хранилища, или передать его другим владельцам.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в случае, если это газ сезонного потребления, то правительство должно формировать такую политику, которую формируют другие страны. «Кто закачивает сезонный газ в подземные хранилища? Не потребитель, поставщик. Почему Украина не может из трубы в соответствии с графиком и балансом брать (газ. – УНИАН) на потребление в январе, феврале, марте столько, сколько нам нужно и не создавать запасов», - сказал Президент, отметив, что при этом рассчитываться по текущей цене, если нет денег для того, чтобы формировать запас газа.

«Если мы захотели оказать львиную услугу, а почему львиную? Потому что цена на энергетические продукты и на газ, в том числе, падает – мы закупили в этом году газ по 179,5 и не знаем прогноза цены российского газа на 2009 год. Чтобы не произошло так, что мы закупили газ по цене дороже, чем цена планового года», - отметил Президент.

Он назвал бесперспективной подобную политику в условиях, когда конъюнктура цены на газ меняется. «Поэтому или мы полностью рассчитываемся за газ тот, который закачали по цене текущего года, или мы меняем владельца этого газа и передаем или «Газпрому», или той структуре, которая способна распорядиться этим газом на внутреннем или внешнем рынках», - сказал Президент.

Он отметил, что поскольку сложилась ситуация, что в декабре у правительства нет денег, чтобы рассчитаться за этот газ и даже нет денег для выплаты пенсий и заработных плат, оно вынуждено было поставить этот вопрос перед НБУ. «Мы договорились в рамках последних консультаций, что в рамках расчета по долгу за газ мы используем валютные резервы НБУ», - сказал Президент, в то же время отметив, что НБУ не имеет никакого отношения к этим долгам. Он подчеркнул, что это не является функцией Национального банка – держать газовую стабильность.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что 800 млн. долларов было перечислено из резервного фонда НБУ, более 200 млн. – перечислено из выручки НАК «Нафтогаз», а часть долга была реструктуризирована на январь, февраль следующего года. «Таким образом, на сегодня этот вопрос решен», - сказал Президент.

Также он отметил, что сегодня Олег ДУБИНА (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины». - УНИАН) вернулся с газовых переговоров из России, но он еще не успел доложить об итогах этих переговоров.

Антиукраинские вопросы формулируются не в Украине

Президент считает, что вопрос в Интернета о том, сколько нужно заплатить власти, чтобы она не мешала строить страну, сформулирован не в Украине.

В частности, отвечая на вопрос: „Сколько вам заплатить, чтобы вы вместе со всеми депутатами, министрами, правительственными чиновниками навсегда уехали за границу и не мешали Украине нормально развиваться”, В.ЮЩЕНКО отметил, что рассуждает, как ответить на него с юмором, так же, как он задается. „Очевидно, это вопрос провокация, очевидно, что он задается для того, чтобы задаться, и не так важен ответ. Но я бы хотел сюда и серьезную ноту добавить – вы знаете, уважаемые авторы этого вопроса, я не открою секрет, что 2/3 авторов этого вопроса находится не в Украине, или представляют не украинские издательства. Но это ничего”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что наша политическая ситуация иногда приводит к тому, что „даже вопросы без подсказок не могут часто сформулировать”.

В то же время он сказал, что он побуждает и к серьезным размышлениям, к взаимной ответственности тех, кого избирают, и тех, кто избирает.

Также Президент отметил, что он счастлив тем, что журналисты сегодня в Украине могут озвучить такие вопросы, и это свидетельствует о свободе слова.

Завершая комментарий, В.ЮЩЕНКО пошутил: „Относительно платы, это коррупция, такие предложения не проходят. Нам нужно совершенствовать отношения – власть и избиратель”. “Убежден, что лучшим ответом на этот вопрос является демократизация”, - подчеркнул он.

Как бороться с безработицей

Принятие антикризисного пакета и эффективного Госбюджета-2009 являются главными условиями успешной борьбы с безработицей.

«Когда мы говорим о занятости, мы должны иметь один из эффективных бюджетов 2009 года... Нам нужна сильная позиция правительства, честная позиция премьер-министра, который может обнажить всю проблематику и призвать нацию, как действовать, во избежание лишних, ненужных трат, которые касаются расходной части или оптимизации бюджета в части доходов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Преодолеть безработицу можно одним эффективным способом - экономическим ростом. Только экономика роста может дать рабочие места. Экономика депрессии, экономика стагнации рабочих мест не дает», - сказал Президент, отметив - именно поэтому «большим поражением», с точки зрения эффективных антикризисных действий и создания рабочих мест, является тот факт, что по состоянию на 17 декабря проект бюджета был не только не подан в парламент, но и не были определены основные бюджетные экономические показатели 2009 года.

«Отсутствие бюджета - это проблема номер один, когда мы говорим о политике занятости», - убежден В.ЮЩЕНКО. В то же время он выразил уверенность, что сформировать эффективный бюджет можно только при условии предварительного рассмотрения солидного пакета антикризисных действий.

Глава государства также отметил, что Украине нужно нормирование политики в сфере занятости. Он напомнил, что сегодня в парламент внесен ряд законопроектов, которые «предпринимают хорошие шаги в оптимизации политики занятости».

«Мы договорились, что все социальные фонды через перераспределение средств обеспечат покрытие дефицита фонда занятости, который на начало 2009 года, по мнению экспертов, составляет около 2 млрд. долларов. Эти 2 миллиарда сегодня, по сути, найдены, и фонд занятости практически сбалансирован в своих расходах», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также сообщил, что в парламенте находится законопроект, который предусматривает определенное привлечение зарегистрированных безработных к общественным работам. «Это также в значительной мере оптимизирует очень много проектов по территориям, по городам, чтобы они в сложный депрессивный период - каковым планируется 2009 год - двигались», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о борьбе с безработицей, глава государства также высказался за важность реализации «исключительных национальных проектов, которые сформировали бы дополнительную занятость на сложный период».

Президент напомнил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 670-700 тысяч безработных, а, по оценкам экспертов, уровень безработицы на конец будущего года может достичь 9%.

В Киевской области под покровом БЮТ действует преступная группа

Президент обвиняет правительство и Блок Юлии Тимошенко в незаконных сделках с землей в Киевский области.

В.ЮЩЕНКО заявил, что сегодня в парламенте блокируется антикоррупционный пакет, внесенный им много месяцев назад. Он отметил, что в случае принятия этих законов многим должностным лицам и народным депутатам пришлось бы отвечать перед законом.

Президент привел пример относительно ситуации с землей в Киевской области. «Там работает целая преступная группа под сенью одной политической силы – БЮТ. И пока к уголовной ответственности не будет привлечен депутат этой группы, мы борьбу в Киевской области не выигрываем», - сказал Президент.

Он отметил, что все делает для того, чтобы в рамках закона были осуществлены все необходимые шаги и была прекращена преступная деятельность, которая «творится в земельных отношениях и по Киевской области, в частности». «Это работа главы правительства и ее политической силы», - сказал Президент.

Он рассказал, что руководитель управления земельных ресурсов Киевской области был арестован, но под давлением премьер-министра был освобожден. «Делается это ночью, кажется, после 12 часов ночи. Человек, который исполнял обязанности руководителя земельных ресурсов Украины, имеет три судимости – кто его поставил, чье распоряжение?» - спросил В.ЮЩЕНКО.

Президент также рассказал, что человек, имеющий большую должность «в одном из ведущих институтов, который занимается планированием земли, является участником преступной группировки, имеет кличку, имеет все, что полагается, и представляет одну политическую силу».

В.ЮЩЕНКО рассказал, что получил десятки обращений от народных депутатов, а также жителей Киевской области, в которых рассказывается о незаконных сделках с землей, а также просят помощи. «Это все человеческие подписи простого украинского села, где творятся БЮТом через депутата БЮТ и всей иерархии преступления с землей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также рассказал, что на прошлой неделе Генеральная прокуратура подготовила представление по отмене депутатской неприкосновенности и аресте «этого жулика и открытия уголовного дела». «Это представление прошло не больше десяти метров и было остановлено. Я обращаюсь к вам и хочу сказать: если позиции общественности, журналистов по данному вопросу не хватит, Генеральная прокуратура уже мало что сделает, потому что она находится под таким прикрытием БЮТа и премьера, что эти действия будут напрасными», - сказал Президент.

О правительственном проекте бюджета даже министр финансов отказался докладывать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет правительственный проект государственного бюджета на 2009 год „бюджетом кризиса”, который не будет способствовать выходу из кризиса.

„Это очень проблемный документ, с которым будет очень тяжело жить”, - сказал Президент.

По его словам, сегодня в парламенте произошло то, что должно было произойти еще 15 сентября, когда правительство должно было подать на рассмотрение парламента проект основного бюджетного закона страны. (Кабмин 23 декабря в ВР представил проект бюджета-2009. – УНИАН.)

В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что впервые за всю историю независимости страны министр финансов отказался представлять его в парламенте. „Не желает докладывать”, - сказал он о министре.

„С точки зрения проблем бюджета я откровенно хочу сказать, что это - бюджет кризиса, это бюджет, который не дает ответа на достойный выход, – честный, непопулистскй, из ситуации. Бюджет, который не будет побуждать нацию к действиям или систему власти к действиям. Это мои оценки, потому что я не увидел честной оценки правительства по всем проблемным вопросам, для того чтобы иметь достойный бюджет. Замалчивать сегодня эту проблему, значит, работать на стихию”, - сказал он.

Президент раскритиковал наличие дефицита в проекте бюджета, а также методы формирования стабилизационного фонда. Также он назвал проблемным макроэкономические показатели бюджета. В частности, заложенные в проекте показатели ВВП, инфляции и т.п.

По мнению Президента, правительственный бюджет на следующий год может повлечь серьезные проблемы для местных бюджетов.

Президент надеется, что в четверг, 25 декабря, Верховная Рада Украина примет государственный бюджет на 2009 год в целом, каким бы плохим он ни был.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он не сторонник того, чтобы бюджет принимался тайком, без обсуждения, в том числе с органами местного самоуправления. „Досадно, что нация привыкла к тому, что бюджет страны - это предмет мечтаний одного человека, который с уникальным актерским мастерством будет обрисовывать фата-моргану, но парламент поставлен в ситуацию, когда большого выбора нет”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что парламент обязан принять бюджет. „Это должно состояться – первое чтение - в четверг, я думаю, оно и последним будет. Если не хватит четверга – давайте в субботу, воскресенье, следующий понедельник работать, но без бюджета входить в следующий год невозможно ни теоретически, ни политически”, - сказал Президент, добавив, что тот проект, который подготовила руководитель правительства, является „документом, против которого нет времени, возможностей и целесообразности оппонировать. Страна перед фактом поставлена”. В частности, Президент отметил, что база 2008 года не позволит осуществить выплаты заработных плат, пенсий и других социальных платежей.

Судью-взяточника Зварича тоже крышует БЮТ

Президент утверждает, что БЮТ помогает обвиненному во взяточничестве экс-председателю Львовского апелляционного административного суда Игорю ЗВАРИЧУ избежать уголовной ответственности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Печерский районный суд Киева, «который находится далеко от Львова, под давлением народного депутата ПОРТНОВА, который действует по указанию премьер-министра», рассматривает вопрос об отмене уголовного дела против И.ЗВАРИЧА.

В связи с этим Президент выразил возмущение тем, какое отношение Печерский райсуд Киева может иметь к этому делу.

Он напомнил, что ранее обратился в Высший совет юстиции с просьбой отстранить И.ЗВАРИЧА от выполнения обязанностей, а в Совет судей направил ходатайство о снятии этого человека с должности главы суда.

Президент также отметил, что после этого ВР приняла решение о том, что И.ЗВАРИЧ может быть привлечен к ответственности. Вместе с тем В.ЮЩЕНКО добавил, что “этого человека, очевидно, придется еще долго искать”.

Как сообщал УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

18 декабря Верховная Рада дала согласие на задержание и арест И.ЗВАРИЧА.

На тезисе о коллективной безопасности для Украины президентские выборы не выиграешь Президент осознает, что многие его тезисы не являются выигрышными на президентских выборах.

В.ЮЩЕНКО убежден, что Украина имеет все возможности стать полноценной европейской страной. Вместе с тем, по его словам, сделать это за 365 дней невозможно. “Но перестраивать Украинское государство и бороться за завтрашний день нужно сегодня", - отметил он.

"Я как Президент держу этот принцип как основной в своей работе. И каждый мой день направлен на это, чтобы украинская нация получила больше гордости, самоуважения, больше ощущения своей собственной ценности. Чтобы по многим вопросам мы встали с коленей и не жили вчерашним днем", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

"Я понимаю, что многие тезисы, о которых я говорю, это не те тезисы, которые победят завтра. Они победят послезавтра. Но я должен об этом говорить. Потому что если мы не будем лелеять тему нашей истории, мы не построим счастливой Украины", - сказал он.

Говоря о внешней политике и политики безопасности Украины, В.ЮЩЕНКО опять подчеркнул, что коллективная модель безопасности является единственной, которая способна обеспечить украинский суверенитет и независимость. "Хочу сказать, что это та тема, на которой Президент ЮЩЕНКО будет стоять и говорить нации: "Если вы хотите детям передать стабильную страну с твердым суверенитетом, мы должны принять ту модель, которую приняло каждое государство современной Европы. Эта нация имеет суверенное право - право на собственную политику национальной безопасности", - сказал глава государства.

При этом он спросил: "На этих тезисах можно выиграть президентские выборы?” и сам ответил: “Думаю, что нет".

В ВР нужно большинство, которое будут представлять НУНС, БЮТ, Партия регионов и Блок Литвина

Президент выступает за парламентское большинство в составе депутатов из фракций “Нашей Украины – Народной самообороны”, БЮТ, Партии регионов и Блока Литвина.

По словам Президента, сейчас Украине нужен не хаос и поляризация политических сил. “В парламенте как никогда нужно большинство, которое может представить и Партию регионов, и БЮТ, и "Нашу Украину", и Блок Литвина", - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что “это те легендарные депутаты, которые могут взять на себя ответственность за принятие решений, которые нужны стране. Не пиар-шаги, не черные мантии, а здравый смысл".