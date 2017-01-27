В Одессе сотни человек почтили память жертв Холокоста

Как передает корреспондент УНИАН, в Прохоровском сквере возле памятного знака мемориала «Дорога смерти» собралось около 300 человек. В церемонии приняли участие председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, мэр Одессы Геннадий Труханов, председатель ОГА Максим Степанов, представители командования ВМС ВС Украины, других родов войск, ветеранских, общественных организаций и объединений, дипломатического корпуса, всех региональных еврейских организаций, школьники и общественность города.

Пришедшие возложили цветы к памятному знаку, провели митинг.

Урбанский выразил соболезнования родным и близким всех погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

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«Миллионы жертв - цена человеческой жестокости, безответственность и маниакальное желание господствовать над миром. В то же время, это поучительный урок для нынешнего поколения, которое должно знать всю правду об одной из величайших трагедий человечества. Жестокость на почве национальной и идеологической ненависти недопустимы в современном обществе», - заявил Урбанский.

После поминальной молитвы в память о погибших участники акции зажгли 6 свечей.

Первую свечу — в память о 6 миллионах евреев, ставших жертвами фашизма, вторую — в память о 1,5 млн детей, убитых фашистами, третью — о 3 млн погибших евреев в Польше, четвертую — в память о 2 млн советских евреев, пятую — о 1,5 млн украинских евреев, а шестую — в память о 120 тыс. евреев Одессы.

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Отдавая дань погибшим, маршем прошла рота почетного караула. Прозвучал оружейный залп.

Справка УНИАН. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН.

Памятный знак «Дорога смерти» установлен в Одессе на месте, откуда в 1941 году нацисты отправляли граждан еврейской национальности в гетто и к расстрельным рвам. На мраморном монументе написано: «Помнить во имя будущего! С этого места началась дорога смерти для десятков тысяч евреев г. Одессы, угнанных и уничтоженных нацистами в декабре 1941 г…». Также перечислены пять населенных пунктов (где погибло много угнанных из Одессы евреев) - Дальник, Сергеевка, Доманевка, Богдавнока, Мостовое.