Климпуш-Цинцадзе надеется, что Трамп увидит все "подводные камни" в отношениях с Путиным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам во время дискуссии «Европейская интеграция – 2017: выбор сделан. Меняемся вместе!».

Она прокомментировала возможные последствия для Украины из-за вероятности подготовки американским президентом исполнительного указа об отмене санкций против РФ, а также высказала мнение относительно запланированного на 28 января телефонного разговора Путина с Трампом.

"Мы видели предыдущие заявления президента Соединенных Штатов относительно того, что до того, как они разберутся с ситуацией, до того, как они для себя выяснят возможности как таковые, решения приниматься не будут", - заявила вице-премьер.

Кроме того, она убеждена, что во время телефонного разговора с президентом США Путин захочет "рассказать, как он очень хочет дружить".

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"Но мы знаем, насколько слова Российской Федерации расходятся с ее действиями. Я убеждена, что мы увидим, наверное, обоснованное желание достичь каких-то прорывов новой администрацией (США), как все начиналось с любой американской администрацией в отношениях с Российской Федерацией. Она, наверняка, столкнется с объективной реальностью Российской Федерации, и я думаю, что президент Соединенных Штатов Америки человек реалистичный и будет видеть абсолютно все подводные камни, которые предлагает Российская Федерация в своем меню внешней политики и экономики", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Также она прокомментировала смену главы внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия. В частности, Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что коалиционное правительство в Германии имеет согласованную политику. Вместе с тем, по ее словам, сейчас Германия входит в предвыборный период парламентских выборов, и это диктует возможность изменений во внешней политике.

"Я не думаю, что позиция Германии каким-либо способом, кардинальным, на данном этапе будет изменена с ее четкой позиции относительно санкций в отношении Российской Федерации, в отношении необходимости выполнения Российской Федерацией всех составляющих безопасности Минского процесса", - считает Климпуш-Цинцадзе.

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"Я не думаю, что это изменит настрой к тому, чтобы достичь результата, учитывая все ограничения в "нормандской группе", и поэтому я надеюсь на нормальный продуктивный диалог с Германией, которая, безусловно, играет очень серьезную роль для обеспечения этого единства и поддержки Европейского Союза в отношении Украины", - сказала вице-премьер.

Таким образом, она выразила надежду, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Как сообщал УНИАН, Трамп завтра планирует провести телефонный разговор с Путиным.

Ранее Трамп обещал построить лучшие отношения с Россией, чем это делал его предшественник Барак Обама. Кроме того, он высказывался за отмену санкций, введенных администрацией Обамы, в случае если Кремль поможет США в борьбе с террористами. Также Трамп заявлял о намерении попробовать заключить соглашение с РФ о существенном сокращении ядерного оружия в обмен на отмену санкций.

***Сегодня Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более трех лет работы. Он передал свои полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю.