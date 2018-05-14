Потянет ли Ехануров восстановление бело-голубых?

Блок Юлии Тимошенко продолжает отслеживать, кого люстрирует, а кого милует новая бело-голубая власть. Оппозиция обнародовала три указа нового кабинета о восстановлении в должности Любови Гончаровой, члена НКРЭ, уволенной президентским указом в декабре 2005 года. А также: Николая Шупени, уволенного Юрием Ехануровым в марте 2006 года в связи с ликвидацией должности замминистра юстиции и бывшего главу Госкомрезерва Богдана Федорчука, уволенного также Юрием Ехануровым с формулировкой «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и нарушение присяги госслужащего». УНИАН решил выяснить у квалифицированных юристов правовые основания таких восстановлений и заодно поинтересоваться, потянет ли наш правоориентированный бюджет компенсации и зарплаты некогда "униженным и оскорбленным" чиновникам.

Виктор Мусияка, юрист, народный депутат прошлого созыва:

У блока Тимошенко много работы. Его представители берут постановления о восстановлении в должности отдельных чиновников, стараются «выдергивать» тех, которыми она может скомпрометировать своих контрагентов. А на самом деле ничего особенного не происходит. Оранжевая власть десятками тысяч меняла кадры, нынешние вернулись и восстанавливают тех, кого считают нужными.

Другое дело юридическое обоснование подобных восстановлений. Если указанные люди увольнялись постановлениями, то их такими же постановлениями и указами можно восстановить. От людей при прошлой власти избавлялись и таким образом, что ликвидировали должности, а теперь восстанавливают и должность, и человека в этой должности. И задавайте себе вопрос: а, может, злоупотребления были год-два назад? Может быть, нужные профессиональные люди возвращаются?

Любовь Гончарову уволили в связи с окончанием срока полномочий. Надо посмотреть ее время пребывания на посту, и, скорее всего, переназначить или переизбрать ее, проверив при этом, нет ли ограничений по количеству пребывания лет на такой должности.

Нельзя просто так ставить вопрос о том, чтобы вернуть зарплаты ранее уволенным людям, но если было установлено, что при их увольнении были допущены нарушения со стороны госорганов либо со стороны должностного лица, занимающего какое-то служебное положение, то государство должно взять на себя ответственность и восстановить все потери. Но при этом нужно предъявить иск тому чиновнику, который нарушил закон в отношении пострадавшего. И он должен возместить ущерб даже из собственного кармана. Убежден: если восстанавливать пострадавшего на работе и ставить вопрос о компенсации, то надо найти человека, который принимал решение и возмещать ущерб за счет этого человека. Труднее всего, когда принимал решение определенный орган. Если же это решение принимал Ехануров, то пусть «потянет» компенсации по всем уволенным. Полагаю, что он «потянет». Что же касается теоретизирования на тему: нужны ли такие встряски государственному аппарату… А может быть этот менеджер гораздо эффективнее, чем тот, кого поставили в последний год?! Ведь известна масса случаев, когда гинекологи и уборщицы возглавляли совершенно не свойственные им ведомства. Но главная посылка такова: если право человека было нарушено, то оно должно быть восстановлено. Я считаю, что ужаснее всего, это когда власть злоупотребляет служебным положением и не несет никакой ответственности. Взяли и восстановили в должности. Но есть выпавшее звено? Почему есть такие масштабы восстановления, и нет никаких последствий для лиц, которые нарушали права этих людей? Последствия должны быть предусмотрены. А то так будет всегда, каждая новая власть будет «тянуть» десятки тысяч увольнений и нарушений прав людей. Это будет бесконечно, пока для чиновников, подписывающих увольнения, не будет предусмотрена ответственность.

Елена Лукаш, юрист, народный депутат, фракция Партии Регионов:

Я не могу подробно комментировать каждое постановление о восстановлении в должности, потому что не знаю, на каком основании людей восстанавливали. Я считаю, что 18–20 тысяч человек, уволенных из-за их «политической непригодности» - это далеко не достижение прежней власти. И именно неадекватная кадровая политика стала одним из факторов, которые дали основания гражданам отреагировать и избрать другую власть. Ненормально, когда уборщицы становились главами администраций только потому, что они танцевали на Майдане, а профессионального кадрового сотрудника увольняли. И если сейчас будут проходить кадровые восстановления, и они будут проходить в рамках Кодекса закона о труде или на основании решения суда, - это будет приветствоваться обществом.

По сравнению с тем, что происходило ранее (было 18-20 тысяч только по данным Президента), то происходящее сейчас, когда восстанавливают отдельных специалистов, это разные вещи. Если раньше приоритетом была политическая непригодность, то сегодня это конкретное индивидуальное восстановление специалистов на работе.

Юридически есть несколько возможностей восстановиться на работе. И мне сейчас неизвестно, какую из них использовал Кабмин по Гончаровой, Шупене и Федорчуку, но, бесспорно, юристы Кабмина действуют в рамках закона. Профессионалы возвращаются к исполнению своих обязанностей. Они нужны Януковичу для реализации поставленных задач.

Юрий Ключковский, юрист, народный депутат, фракция «Наша Украина»:

Я не могу дать квалифицированную оценку последним трем восстановлениям в должностях, поскольку не знаю деталей ситуации. Возможно, восстановлена должность и в связи с этим восстановлен в должности данный человек. Нужно различать две стороны происходящего процесса: с одной стороны идет волна увольнений людей, причастных к Оранжевой революции, и это носит политический характер, с другой стороны, пошел процесс восстановления на работе людей, которые когда-то работали в правительстве Януковича. Я бы хотел отличать политическую составляющую, которая бесспорно просматривается в системе, от юридической составляющей, которая может рассматриваться в каждом назначении и восстановлении. Говорить о конкретных восстановлениях сложно, нужно садиться и рассматривать каждый случай отдельно, но если говорить о тенденциях, то политический реваншизм действительно имеет место.

Записала Маша Мищенко