Россия сделает все, чтобы Черноморский флот остался в Севастополе

Российское руководство сделает всё, чтобы продлить срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр России Сергей ИВАНОВ, который курирует в российском правительстве работу оборонного ведомства, в интервью "Известиям" 22 декабря.

“Я не сомневаюсь, что российское руководство сделает все, чтобы продлить аренду, и будет делать разные предложения”, - сказал С.ИВАНОВ. Он добавил, что поскольку соглашение о Черноморском флоте принималось в пакете с другими документами, то его пересмотр повлечёт за собой пересмотр и других соглашений.

В то же время вице-премьер отметил, что флот, который базируется только в одном пункте, уязвим. Именно поэтому, добавил С.ИВАНОВ, еще пять лет назад была принята федеральная целевая программа по созданию мест базирования Черноморского флота на территории России - в районе Новороссийска и Туапсе.

С.ИВАНОВ подчеркнул, что в любом случае эта программа будет выполняться, и часть флота Россия будет переводить в другие точки. «Не кладут все яйца в одну корзину», - сказал российский вице-премьер.