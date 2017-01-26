Временные разрешения на проживание в ОАЭ получили более 11 тысяч украинцев

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

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"По информации МИД ОАЭ, по состоянию на 1 января 2017 года 11 145 граждан Украины получили временное разрешение на проживание в этой стране, в 2016 году 112 135 украинских граждан посетили Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении по итогам встречи директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева с замминистра иностранных дел ОАЄ Ахмедом Саидом Альхамом Альдхахери, которая состоялась в Абу-Даби.

На встрече также обсуждали либерализацию взаимных поездок граждан обоих государств.