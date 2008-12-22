Более 700 лоббистов зарегистрировались в реестре Еврокомиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Валери РАМПИ.

По ее словам, сначала регистрации еженедельно регистрируются до 30 организаций лоббистов, которые работают с европейскими институтами. Более 400 из них представляют интересы отдельных предприятий и секторных ассоциаций, 150 – неправительственные общественные организации.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Еврокомиссия и Европарламент положили начало работе специальной рабочей группы для гармонизации процедуры регистрации лоббистов.

Еврокомиссия начала создавать реестр лоббистов 23 июня 2008 года. При регистрации от лоббистов требуют раскрытия определенной информации для повышения прозрачности отношений между лоббистами и Еврокомиссией. Кроме того, организации лоббистов должны перед занесением в реестр подписать Кодекс поведения лоббистов, одобренный недавно Еврокомиссией. Кодекс устанавливает ряд принципов деятельности лоббистов, среди которых открытость, честность и целостность.