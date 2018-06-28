Мирослав Якибчук: профсоюзам скомандовали: «Фас!»

23 декабря Федерация профсоюзов проведет в Киеве Всеукраинскую акцию протеста против «перекладывания проблем кризиса на плечи трудящихся». В то же время, другие профсоюзные организации проведение подобных акций считают еще большей дестабилизацией ситуации в обществе, что только ухудшит положение. Но и не замечать все более нарастающих экономических проблем, которые «накрывают» страну, невозможно. Что делать – людям, профсоюзам, властям? С этими вопросами УНИАН обратился к председателю Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирославу Якибчуку.

Мирослав Ильич, ваша организация выступает против инициативы Федерации профсоюзов Украины о проведении массовых акций протеста. Почему? Потому что это акция не профсоюзная, а политическая. ФПУ сегодня пытается возглавить Василий Хара, в то же время являющийся народным депутатом от Партии Регионов. На недавних митингах Федерации во многих областях профсоюзы попросту затерялись между флагами партий – «регионалов», коммунистов, прогрессивных социалистов. Все было сведено к лозунгу «Долой власть!» То же самое политическое представление теперь везут в Киев.

Месяцем раньше 18 ноября наш Национальный форум профсоюзов проводил собственную предупредительную акцию протеста с четкими требованиями и к правительству, и к парламенту. Нас критиковали со всех сторон – и политические силы, и те же руководители ФПУ, говорившие, что ситуация нормальная и акции вообще не актуальны. А сегодня уже Федерация профсоюзов устраивает такие же акции – один в один, только с более размытыми требованиями профсоюзов и тотальной политизацией. А все потому, что в ноябре Партия Регионов еще собиралась создавать коалицию с БЮТ, а теперь они уже как «оппозиционеры» поднимают «свои» профсоюзы на народный бунт. Профсоюзам скомандовали: «Фас».

Главная проблема профсоюзов ФПУ – их политизация. Наш Национальный форум сегодня – единственное в стране профсоюзное объединение, которое не принадлежит ни к одной политической силе, ни одну из них не поддерживает и отстаивает интересы трудящихся.

Но ведь акции проводятся под лозунгами защиты прав трудящихся, которые сейчас реально страдают от сокращения рабочего времени, увольнений…

Да, сокращения идут, заработанные деньги людям не выплачивают, рабочий день и рабочая неделя сокращаются. Но почему сегодня требования относительно борьбы с этими явлениями предъявляют только правительству, а не работодателю, собственнику завода? Если представители политической партии хотят использовать профсоюзы и под своими флагами их вывести на улицу, то это делается только для того, чтобы народ усадил их в кресла власти.

Если ты можешь показать, что борешься с кризисом, – так покажи это на своем предприятии. У нас первые сокращения пошли как раз на предприятиях, собственники которых сидят в Верховной Раде. Настоящий результат будет, когда во время кризиса они на собственных предприятиях наведут порядок, а уже потом пойдут возглавлять Минпромполитики, чтобы распространить свой передовой опыт на всю страну. Все остальное – рафинированное политиканство.

Поэтому акции ФПУ 17 и 23 декабря – чисто политические, заявленные с трибуны ВР политиками, которые используют недовольство народа в собственных целях. ФПУ – сегодня политизированная структура, и многие профсоюзы Федерации в разных регионах отказываются участвовать в акциях протеста. То есть на улицу с флагами выходят в основном профсоюзные аппаратчики и представители политических партий.

Но что-то же профсоюзы в сегодняшней ситуации должны делать?

Мы действуем. После наших предупредительных акций 18 ноября правительство и парламент сделали выводы. С 1 декабря поднялась минимальная заработная плата, взяты на контроль незаконные увольнения, принимаются антикризисные законы в защиту людей, в частности по ситуации с банковскими кредитами и т.д.

Мы поддерживаем локальные акции, связанные с конкретными случаями нарушения прав трудящихся, например, наши представители выезжали на Львовский автобусный завод, где помогали рабочим. Сейчас по всей стране на предприятиях идут якобы «добровольные» увольнения людей - без законных выплат и возможности стать на биржу труда. Мы помогаем отстаивать их права.

Работодатели нам – не враги. Но когда они за счет экономии заработной платы, увольнения рабочих стараются решить свои финансовые проблемы и оставить свою прибыль на прежнем уровне, то мы отвечаем: «Извините, вы на протяжении 17 лет зарабатывали лишь за счет эксплуатации, ни копейки не вкладывая в технологии, в производство. Так во время кризиса верните заработанные капиталы, и, не увольняя людей, модернизируйте производство, переходите на новые формы хозяйствования». Мы готовы «затянуть пояса», пойти навстречу, например, не требовать повышения зарплаты, но добиваемся сохранения рабочих мест.

Сейчас основная задача – ужесточить ответственность и работодателей, и представителей власти за невыполнение взятых на себя социальных обязательств. Собственники предприятий должны отвечать, например, за преднамеренное банкротство, остановку производства, неэффективную работу – чтобы менеджмент предприятий не использовал кризис в корыстных целях. В законодательстве надо ввести более жесткую уголовную ответственность для подобных случаев. Кризис стал толчком к пересмотру всех производственных, трудовых и социальных отношений.

Как реально помочь людям? По всей стране НФПУ открыл юридические клиники, где даются бесплатные консультации относительно того, как себя вести в условиях кризиса – при увольнении, при отстаивании того или иного права, т.е. как свести в сложившейся ситуации свои потери к минимуму. Кроме того, вместе с Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве мы сегодня реализовываем программу профилактики рабочих мест.

А в целом НФПУ подготовил «Стратегическую программу развития профсоюзного движения Украины», которая может стабилизировать ситуацию в трудовой сфере, поскольку предполагает новый подход к социальным отношениям. Ее первоочередные шаги: объединить все профсоюзные структуры в единое и влиятельное образование; вернуть профсоюзам управление Фондами социального страхования; дать профсоюзам право законодательной инициативы; создать забастовочный комитет; реализовать целый ряд конкретных социальных программ (они уже прописаны); отделить хозяйственную деятельность профсоюзов от их прямой работы и т.д.

Как вы оцениваете общую ситуацию в экономике – пациент скорее мертв? Скажем так: пациент еще поддается лечению. Да, в Украине положение одно из самых худших. У нас в последнее время упало производство на 30% – самый высокий показатель в мире! И это в стране с огромнейшим потенциалом! В первую очередь, это произошло из-за несвоевременного реагирования правительства на ситуацию, а также внутреннего политического кризиса, непрофессионализма министров, которые назначались по принципу личной преданности. В результате мы имеем одно из самых непрофессиональных правительств, которое вместо решения экономических проблем слишком увлекалось политической борьбой. Когда во всем мире аналитики уже трубили о кризисе, а у нас уже останавливалась металлургия, химическая промышленность, машино- и автомобилестроение, наше правительство все еще заявляло, что в Украине кризиса не будет. Даже Национальный банк играл в политику, показывая понижение доллара до 4,5 гривен – вместо того, чтобы заниматься вопросами финансовой стабильности государства.

Сегодня стоит поднять вопрос о соответствии некоторых руководителей министерств и ведомств своим должностям – власти нужны профессионалы, а не просто «преданные люди».

Вместе с тем, появился существенный позитив: создана какая бы там ни была, но коалиция, она есть и как-то работает, принимаются антикризисные законы. Поэтому мы должны использовать все рычаги давления на правительство и работодателей для того, чтобы они наконец-то глобально занялись вопросом спасения украинской экономики и социальной ситуации. Надо уметь выживать. Следует сделать определенные налоговые послабления, защитить собственного производителя, переориентировать его на обеспечение внутреннего рынка, обеспечить предприятиям государственные заказы, переквалифицировать специалистов на другие профессии.

Возможно, за счет бюджета достроить те стройки, которые остановились. Не везде же одни «Элита-центры» - есть нормальные честные строители, с репутацией и опытом. Им под жестким контролем можно выделить ресурсы, чтобы достроить и передать людям квартиры, которые уже оплачены. Пусть строители не получат прибыли, но будут сохранены рабочие места, люди будут получать зарплату.

А почему у нас так плохо приживается «готовый» заграничный опыт? Потому что, увы, многим власть имущим он не интересен. Им интереснее друг другу совать палки в колеса, варится в интригах, набивать карманы, воевать за имущество и должности, кичиться лимузинами.

Нас, независимых профсоюзников, волнует только решение социальных вопросов. Да, они сегодня решаются плохо, но глупо еще больше расшатывать ситуацию. Мы четко выступаем за то, чтобы правительство – даже такое плохое и непрофессиональное – работало! И, кроме того, мы не выдвигаем никаких политических требований, типа «уволить такого-то министра». Мы – за то, чтобы те, кто во власти, думали и работали на благо государства. И мы этого добьемся.

Записала Елена Милосердова