Яценюк напомнил политикам, что даже на войне есть правила

Для Украины сегодня актуален как никогда вопрос о смене политической элиты. Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, смена политической элиты должна прийти через формирование «новых политических сил, которые будут не харизматичным клубом для одного лидера». А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в условиях «настоящей внутренней демократии и конкуренции, они будут доказывать свою важность, а также возможность провести изменения и повести за собой людей».

«Новые партии, а не политтехнологические проекты – это путь к смене элиты», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в украинской политике должен вводиться принцип смены поколений. При этом он уточнил, что «это не значит привести только молодых, а это значит привести в систему власти лучших». А.ЯЦЕНЮК добавил, что в политику должны прийти люди «с новыми мыслями, с новыми идеями, с новыми подходами». Он считает, что необходимо «привести настоящую команду сознательных украинцев не по национальности, а по призванию».

А.ЯЦЕНЮК отмечает, что на сегодня украинская политика построена «на заговорах, византийщине и предательствах». И это при том, что «даже на войне есть правила». Он считает, что сегодня политикой движет «цинизм и ложь». «Они, как опухоль, которая с каждым годом разрастается и инфицирует наше общество», - сказал политик.

Он отметил, что простыми, но в то же время действенными рецептами являются, в частности, изменение избирательной системы – введение открытых списков на выборах в Верховную Раду Украины, а также изменение депутатской неприкосновенности. По его словам, необходимо ввести ответственность депутатов перед избирателями.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что сегодняшняя власть на такие изменения не согласится, поэтому «только смена политической элиты станет тем лекарством, которое поможет навсегда излечиться от этой болезни».