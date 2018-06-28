Вехи недели: премьер в оппозиции, коалиция больших иллюзий и растоптанный Майдан

Украина вступает в новогодние праздники в состоянии системного кризиса. Президент и премьер обмениваются словесными оплеухами, парламентская коалиция пытается демонстрировать работоспособность, не располагая 226 голосами в своем составе, а лидер оппозиции публично надувает щеки. Политики с настырностью, достойной лучшего применения, демонстрируют неспособность подняться над борьбой за власть ради решения проблем страны.

Юлия Тимошенко эффектно прервала режим молчания, в который вошла после признания распространения финансового кризиса на Украину. Повод выбран достойный: премьер обвинила председателя правления Национального банка и Президента страны в умышленном обвале курса гривны. Цель Стельмаха и Ющенко в интерпретации главы правительства – не только набить карманы в условиях кризиса и под шумок ввести прямое президентское правление. Время для заявления было выбрано удачно: перешагнувший 10-гривневую отметку доллар своим курсом озадачил миллионы сограждан. Воспользовавшись случаем, Тимошенко три дня подряд с разных информационных площадок то требовала от злоумышленников уйти в отставку, то обещала остаться с народом, объявив о переходе в оппозицию к Президенту.

Увы, премьер так и не сумела сформулировать четкую позицию относительно своего политического будущего. Буквально в течение одной телепередачи Юлия Владимировна успела выразить готовность хлопнуть дверью премьерского кабинета и пообещать ни в коем случае не бросать народ. Лидер БЮТ умело использует свой высокий рейтинг и пытается выкорчевать ростки президентского влияния на политическую ситуацию. Правда, и Ющенко не собирается капитулировать: в воскресном эфире телеканала «Интер» глава государства прямым текстом обвинил премьер-министра в некомпетентности и потере контроля над ситуацией в экономике страны. При этом Виктор Андреевич дал понять, что пока не станет спешить с роспуском парламента, в котором создана коалиция, способная принимать решения исключительно при помощи фракции коммунистов. В кулуарах Верховной Рады никто особенно и не скрывает, что этот формат работы законодателей на руку исключительно леди Ю.

Словесно разорвав Президента и главу Нацбанка, Тимошенко рассчитывает еще до Нового года решить комплекс проблем. Первая из них – принятие Государственного бюджета на 2009 год, который еще не внесен на рассмотрение законодателей. Важнее другое – спикер парламента Владимир Литвин двумя руками за принятие сметы государственных расходов и доходов любого качества, а профильный парламентский комитет возглавляет литвиновец Николай Деркач. Параллельно премьер постарается провернуть и трюк с заменой Владимира Стельмаха более лояльным к себе банкиром. Петром Порошенко, к примеру. Вторая проблема – обеспечение иммунитета Кабмина от отставки, который должно подарить принятие Программы действий правительства. И этот документ пока видели в лучшем случае избранные парламентарии. Третья – кадровые ротации в Кабинете Министров. Несколько выдвиженцев Блока Литвина уже получили хлебные места в структуре исполнительной власти с премьерского плеча, но это лишь промежуточный финиш кадровой игры. Юлия Владимировна полна решимости под соусом борьбы с кризисом пополнить ряды членов своего кабинета Виталием Гайдуком и Сергеем Тигипко, засидевшимися в качестве советников премьера. Правда, далеко не очевидно, что наскоро сверстанный бюджет-2009 получит президентскую визу – Ющенко четко дал понять, что для Тимошенко наступило время платить за провалы в экономике.

Напомню, что Юлия Владимировна отпраздновала небольшую победу: фракция НУ-НС перестала быть пропрезидентской, расколовшись на две практически равные части. Решившие жить и работать под руководством Тимошенко представители «оранжевой» фракции истово демонизируют Банковую, а сам Президент грозит однопартийцам, вошедшим в «коалицию трех», лишением партийных билетов и депутатских мандатов. Показательно, что среди новоприобретенных соратников премьера числятся и несколько «любых друзив», давно потерявших президентское расположение.

Ностальгическое отступление: Юлия Владимировна публично выразила сожаление о поддержке кандидатуры Ющенко в 2004 году, а тот ответил на проявление черной неблагодарности не менее убойной констатацией: «Тимошенко стояла на Майдане за себя, и будет топить всех своих оппонентов». Всего четыре года понадобилось лидеру «оранжевой революции» и «принцессе Майдана», чтобы оформить окончательный политический развод. Дуэт вчерашних союзников плюнул в души тысячам рядовых участников революции. Видимо, ни Тимошенко, ни Ющенко сегодня не до сантиментов: накануне Нового года в стране фактически стартовала президентская кампания. Как ни парадоксально, высокий рейтинг Юлии Владимировны может сыграть с ней злую шутку: страна стремительно начинает расслаиваться на «юлианцев» и ее противников. В украинской политике умеют эффективно дружить против сильного соперника, чтобы получить возможность коллективно попировать на его тризне.

Правда, всерьез не стоит оценивать наполненные показной решимостью заявления Виктора Януковича, которому не терпится сменить Юлию Владимировну на посту премьера и собственными руками удушить гадину финансового кризиса. Лидер «регионалов» не смог доказать свою способность быть эффективным оппозиционером, потому и его слова о наличии антикризисной программы воспринимаются как очередная попытка вернуться к потерянной властной кормушке. Не повезло и однопартийцу Януковича Валерию Коновалюку – доклад о поставках украинского оружия в Грузию, который Валерий Ильич называл едва ли не ключом к импичменту президента, затерялся на фоне разборок между Ющенко и Тимошенко.

Похоже, ни представители власти, ни оппозиционеры, упивающиеся возможностью сменять друг друга, не ощущают всей остроты ситуации в стране. Недовольство происходящим нарастает, и даже пресловутая «третья сила» может не справиться с ролью клапана для выброса пара из кипящего от политической напряженности котла. Кстати, проект Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» и партия Арсения Яценюка «Фронт перемен» презентованы без особого пафоса, излишнего в нынешней экономической ситуации. «Большие» же политические партии настолько упиваются собственной значимостью, что способны отреагировать на кризис не раньше, чем партийные офисы начнут штурмовать разъяренные сограждане. Но тогда уже будет поздно.

Евгений Магда