Садовый жалуется на усиление "мусорной" блокады Львова
Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал то, что в течение недели Кабмин и областная власть не созвали комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города.
Об этом пишет издание ZAXID.NET.
"Неделю ни Кабмин, ни областная власть не могут созвать по просьбе города комиссии по чрезвычайным ситуациям. При этом блокада Львова только усиливается. На сегодня 35% городских площадок перегружены нескольконедельным объемом ТБО", – написал Садовый на своей странице в Facebook.
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По словам Садового все полигоны, на которые временно возили ТБО из города, в течение нескольких дней организовано закрывают доступ для грузовиков из Львова.
"Все, что мы просим – это оказать помощь областному центру для недопущения возникновения чрезвычайной экологической ситуации. А букв Л в словосочетании ЛОГА – это точно" Львов "? А на картах, которые висят в Кабмине, Львов это часть Украины?" – спросил Андрей Садовый.
Мэр заверил, что получает звонки от мэров польских городов и международных организаций с предложениями помочь. Ранее Андрей Садовый отмечал, что мусор из Львова могут вывозить за границу.