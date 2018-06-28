Руководитель РИА “Новости” в Украине: Когда-то и я писал критические материалы о Путине

Руководитель украинского представительства государственного Российского информационного агентства “Новости” Захар Виноградов ответил на вопросы УНИАН. Господин Виноградов, расскажите, почему Вы решили стать представителем РИА “Новости” в Украине? Какую ставили перед вами задачу? Ну, я родился в Украине – в Одессе... Никогда не думал, что попаду работать в Киев. Я работал в разных местах. Последнее мое место работы в Москве – Агентство национальных новостей. Я там работал шеф-редактором. Однако чувствовал, что мне хочется найти более интересную работу.

Согласился я по многим причинам... Во-первых, мне всегда нравилась Украина, во-вторых, считаю, что это наиболее интересное государство – конечно, после России – на постсоветском пространстве. Также у меня здесь много друзей, с которыми мы работали в Магадане, Москве.

Задание ставилось очень простое – объективно освещать события, которые происходят в Украине. А также попробовать сделать так, чтобы РИА “Новости” стали более привлекательным брендом в Украине.

Вы родились в Одессе, но фактически всю свою жизнь прожили в России. Кем Вы чувствуете себя – россиянином или украинцем? Я чувствую себя гражданином Советского Союза. К сожалению, мне очень тяжело переформатироваться.

Очень болезненно воспринимаю события между Россией и Украиной или между Россией и Грузией. Потому что никак не могу принять того, что вот было одно единое большое государство, один большой народ – и это все развалилось. Конечно, я понимаю, что это объективный процесс, историю назад не повернешь.

А чего Вы лично хотите в этом плане – чтобы Украина и Россия сближались или отдалялись друг от друга? Я не раз бывала на круглых столах, которые Вы организуете, выступаете в роли ведущего. Вы всегда пытаетесь задать конфликтный тон разговору, особенно, когда есть гости из России. Моя цель – сближать Россию и Украину. Это вытекает из того, что я сказал раньше.

По моему мнению, политика отдаления России от Украины прежде всего пагубна для украинского народа, украинской культуры. Потому что без общей российско-украинской культуры, без общей российско-украинской истории государство Украина не сможет развиваться. Это возможно только на какой-то короткий период.

Но наступит такой момент, когда это все будет существовать, возможно, в каких-то новых формах. То есть будет общее культурное пространство, общее историческое прошлое, которое мы не можем разделить, как бы мы этого не хотели.

Читала одну из Ваших последний публикаций про Украину. В этой статье вы очень негативно высказываетесь о нашем Президенте. Комфортно ли Вам работать в стране, власть которой Вы не воспринимаете? Я не могу не воспринимать власть вообще. Я не воспринимаю ее только в отдельных ее проявлениях. Прежде всего что касается отношений между Россией и Украиной.

Но это наша журналистская обязанность - быть антивластным как в России, так и в Украине.

Интересно было бы посмотреть на такую “антивластность" в России... Представляете себе, если бы Вы написали такую негативную статью о своих “обоих президентах”, – то долго ли продержались бы на своей должности? А вы знаете, писали...

Видимо, еще при Ельцине?

До того, как я переехал сюда, мы писали довольно критические материалы о власти в России и о президенте.

У меня в Подмосковье есть дача. Когда-то я работал в «Независимой газете», она была на 24 страницы, я не успевал ее всю прочитать. Потому, кроме того, что я пересматривал ее на работе, я еще выписывал ее на дачу. Этим летом я случайно нашел целую пачку газет за 2000–2002 годы. Я с большим любопытством перечитал, что мы тогда писали о Путине, о власти. Писали очень много критического. Значительно более критично писали, чем сейчас о Ющенко.

Многие из моих коллег сейчас работают в пуле Путина, Медведева. И все у них нормально.

Вы вот все говорите: «Писали, писали»... В прошедшем времени... А что, власть в России уже стала идеальной, что и писать не о чем? Относительно идеальной власти я такого никогда не утверждал.

Для журналистов вообще не бывает идеальной власти. Любую власть нужно критиковать. И это происходит в России. Правда, вот вы говорите, писать... То есть мы говорим о печатных СМИ? А я не читал в Украине ни одной российской газеты, они здесь практически не выходят, за исключением вставных страниц в "Известиях в Украине" и в "Коммерсанте-Украина". И еще "Эксперт в Украине". Мне эти издания нравятся, я их читаю, там есть и критика, и конструктив, и разные мысли по поводу того, что происходит в России и в Украине.

Есть ли критика, аналитика на российских телеканалах? Есть, но, возможно, ее недостаточно. Сказать об этом ничего конкретнее не могу, потому что уже больше месяца не вижу российских телеканалов, трансляцию которых, как вы знаете, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил. Вот поеду на днях в Москву и привезу вам лично подборку изданий с критическими статьями о действиях российской власти. Напишете тогда объективную статью о российских СМИ?

Напишу. Ну, российский журналист – это что-то больше чем просто журналист. Правда ли, что идеология в этой профессии в России важнее, чем объективная правда? Да нет, я так не думаю.

Считаете ли Вы, что как иностранец вправе так легко критиковать украинскую власть? Конечно... Потому что я ее критикую за то, что касается российско-украинских отношений.

Мы все – Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович – учились практически в одной и той же школе – советской. И, к счастью или к сожалению, некоторые из нас также были в одной и той же Коммунистической партии.

И не нужно заниматься оплевываниям всего того, что когда-то у нас было общим.

У вас здесь в агентстве постоянно присутствуют, как у нас их называют, пророссийские журналисты. Вы с ними какие-то семинары проводите по повышению квалификации или у вас просто клуб общих интересов? Да они заходят сюда не так часто. Я с ними ничего здесь не провожу. Мы просто общаемся.

Мы просто пытаемся донести до журналистов объективную точку зрения.

До каких журналистов? В том числе и до украинских.

До российских, в принципе, тоже. Мне бы не хотелось, чтобы они видели события однобоко. Мне бы, напротив, хотелось, чтобы российские журналисты понимали всю многоцветность украинской политики. Чтобы понимали, что есть разные люди: националисты, патриоты своего государства, но не считающие необходимым разрывать отношения с Россией, есть и нейтральные к этому.

А кого Вы называете националистами?

Националистами я называю тех, которые видят необходимость в ограничении доступа к получению информации на русском языке.

Очень странная трактовка национализма...

В Украине отключают российские телеканалы, поэтому откуда украинские граждане будут получать объективную информацию о том, что происходит в России?

РИА “Новости” и УНИАН являются партнерами, у нас действует соглашение об обмене информацией. Как Вы видите наше сотрудничество? Считаю ваше агентство одним из наиболее достойных СМИ в Украине.

Правда, оно имеет определенную идеологическую направленность – пропрезидентскую. Это – агентство, которое поддерживает, прежде всего, Президента.

Странно, мне об этом ничего не известно, хоть я в нем и работаю... В агентстве, в котором я работаю, тоже четко выраженная позиция – мы государственное агентство. Единственное российское государственное агентство, которое работает на территории Украины. И мы поддерживаем ту государственную линию, которую проводит Россия.

Объективность информации не зависит от того, какой у кого президент. То есть мы можем сотрудничать с вами в объективном освещении информации.

Мы государственное агентство, у нас нет какого-то определенного владельца, соответственно, у нас нет и идеологической составляющей. Нам никто не звонит по телефону из Москвы и не говорит: «Вот вы там прижмите Ющенко или поддержите Тимошенко». От нас требуют только объективной информации.

Ну, мы знаем, что такое объективная информация в российских СМИ... Почему, по Вашим словам, в России государственная линия и президентская линия – это одно и то же, а в Украине – нет? Потому что в Украине на сегодня сложилось так, что между Президентом, премьер-министром и Верховной Радой есть большие разногласия. В России таких разногласий нет.

Но в России и выборов нет как таковых...

Кто вам такое сказал?

Мне по крайней мере об этом не известно, потому что я хожу на выборы.

Была в Москве перед последними выборами российского президента. Это был конец февраля. Кроме Медведева, ни одного другого кандидата в президенты на биг-бордах я не увидела. Я вам то же могу сказать о ваших последних парламентских выборах. Значительная часть биг-бордов была посвящена “Нашей Украине” с лицом Президента, который является руководителем государства, но принимал участие в избирательной кампании одного блока.

У меня совсем другое впечатление...

А когда приезжал Варфоломий в Киев, то весь Киев был завешен фотографиями Ющенко с Варфоломием, а с Алексием не было.

Допускаю, что вы правду говорите, что в России преимущественно висели биг-борды за Медведева. А я вам на это могу сказать такое – почему ваш Президент на время выборов в парламент выступает на стороне одной из политсил, если он находится в демократическом обществе?

Я не работаю в государственном агентстве, и это не наше дело - проводить линию Президента. Но, насколько знаю в демократических странах президент очень часто представляет какую-то политическую силу... Как тесно Вы сотрудничаете с российским посольством в Украине, контактируете ли с российскими спецслужбами? С российским посольством мы, безусловно, сотрудничаем. Мы так же сотрудничаем с Верховной Радой Украины, также мы пытаемся сотрудничать с Секретариатом Президента. Почему пытаемся? Потому что в Секретариате не всегда охотно идут на работу с нами.

У нас нет необходимости работать с каким-то российскими спецслужбами.

А как Вы считаете, много ли в Украине российских агентов влияния?

Черт его знает! Я не знаю здесь никаких агентов влияния, вижу только много людей, которые по-настоящему обеспокоены ситуацией в Украине. Это и политики, и политологи. Они абсолютно аргументировано, в цифрах говорят о том, что разрыв между Россией и Украиной не на пользу Украине.

Я с этим соглашаюсь.

Являются ли они агентами влияния? Не уверен.

В моем представлении агенты влияния – это люди, которые в форме официальных грантов, которые получают из-за границы, действуют в интересах другого государства.

Есть ли такие люди? Да, есть. Есть целый ряд организаций, которые финансируются грантами из США.

Но вы мне сейчас скажете: «Но это не агенты влияния, это наши агенты».

Я – не агент влияния. Вы никак не хотите меня понять, что моя задача в Украине – давать объективную информацию российским журналистам о событиях в Украине и делать выводы.

Вот вы - молодая девушка, которая, по-видимому, уже не училась по советским учебникам, но вам забили в голову какие-то странные вещи: агенты влияния, люди, которые сотрудничают со спецслужбами, которые собирают здесь людей и инструктируют. Это глупости, скажу я вам. Как по мне, при наличии Интернета сегодня и инструктировать никого не нужно.

Аналитики отмечают, что отношения России и Украины в последнее время очень ухудшились. Кто, по Вашему мнению, виноват – Россия или Украина? Думаю, что во многом виновата украинская сторона. Действия, которые она предпринимает, имеют активный характер, и они первоочередны.

Например?

Например, Голодомор. Ну, понятно, что это не геноцид...

Вам это так понятно?..

...Потом активное участие Украины в российско-грузинском конфликте, причем однозначно на стороне Грузии.

Еще Леонид Кучма сказал, что Украина – не Россия. Чувствуете ли Вы это?

Знаете, и да, и нет.

Да, это хорошее высказывание, но по ментальности, по своим взглядам, человеческому отношению Россия с Украиной очень близки. Правда, пока не могу определить в политическом смысле.

Появилась такая информация, что в России готовится кампания по отвлечению общественного мнения от внутренних проблем, запланировано всеми силами переключать их внимание на внешние проблемы, в частности на Украину, Грузию. Что Вам известно об этом? Как по мне, это все ерунда, потому что если людям тяжело будет жить, тут никакая Украина и Грузия не помогут.

Наш министр иностранных дел все время отмечает, что Украина готова сотрудничать с Россией. Но не готова быть ее зоной влияния. А зоной влияния Соединенных Штатов она может быть?! Тогда это нормально.

Многие эксперты, в частности и российские, считают, что распад России как последней империи неминуем... Вопрос лишь во времени... Российский публицист Анатолий Стреляный полагает, что распад России начнется после ее попыток расколоть Украину. Что в принципе и наблюдается в настоящее время... Да никто не раскалывает Украину, кроме самих украинских политиков.

Знаете, никак не могу понять, чем именно Россия раскалывает Украину. Что, она выделила какие-то деньги для пропаганды?

Знаю, что на пропаганду НАТО средства выделены.

Известно, что Путин возненавидел Саакашвили после того, как тот где-то по телевидению назвал его «лилиПутиным». Правильно ли, что личные обиды переходят на уровень межгосударственных отношений? Я очень сомневаюсь, что Саакашвили дерзнул бы это сказать. Ну посмотрите, какой из Саакашвили борец?! Он же недавно даже учебного самолета испугался, под своего охранника прыгнул. Ему не очень свойственны мужские поступки.

Да, эти кадры активно раскручивались на российских ресурсах... Я тогда подумала, а что было бы с вашим президентом и как бы действовала его охрана, если бы над ним в небе появился самолет воюющей с Россией страны... Но вернемся к нашим отношениям... После того, как Путин сказал Джорджу Бушу, что Украина – это даже не страна, все поняли, как он недолюбливает Украину. Не кажется ли Вам, что ненависть иррациональна, что она ослепляет государственного мужа? Думаю, что фраза Путина была вырвана из контекста. И я не вижу какой-то иррациональной ненависти.

Должен сказать, что все ваши вопросы – как будто времен холодной войны.

Думаю, Путин просто говорил о вполне конкретной ситуации, которая сложилась в Украине. Потому что тяжело договариваться с государством, где премьер и Президент не могут договориться между собой о поставках газа или относительно национальной валюты.

А вы представьте себе, что вам с этим государством нужно заключать военные договоры или еще какие-то. Здесь же не знаешь, с кем договариваться.

В России всегда был достаточно распространен антисемитизм, но нынешний российский президент, по информации ваших же СМИ, – еврей. Что это значит? Деньги и власть все же превосходят ксенофобию? Вот кто вас так учил вопросы ставить? «В России антисемитизм». В России идут дожди. Россия большая, может, где-то идут дожди, а где-то – снег. А на Чукотке сейчас – минус 25.

Очень сложный вопрос.

Раньше в России был антисемитизм. Есть ли он сейчас? Честно сказать, я не видел.

Ну, наверное, есть, но нельзя сказать, что он является общенациональным течением или государственной политикой.

Вы говорите, что Медведев – еврей. А я вот и не знал, что он еврей. Я читал какие-то размышления относительно этого, но ничего об этом не могу сказать.

Думаю, что назначая Медведева своим преемником, Путин руководствовался не тем, еврей он или нет.

В зарубежных СМИ встречается такое высказывание: «российский президент Медведев при премьер-министре Путине». Кто из них более важен, по вашему мнению? У Путина в России действительно большой авторитет среди населения и среди политических элит. Для того, чтобы Медведев стал президентом, который бы пользовался хотя бы таким авторитетом, как у Путина, необходимо некоторое время, серьезные шаги.

Думаю, не очень правильно говорить «российский президент при премьер-министре», потому что за последние несколько месяцев я увидел какие-то другие взгляды у Медведева, который проявляет жесткость в определенных вещах.

Я замечаю, что заграничные СМИ все время пытаются их столкнуть, однако не понимаю их цели.

Например, Медведев недавно побывал с визитом в Латинской Америке. Считаю, он себя там достаточно неплохо показал.

Чего он добьется? Давайте, дадим ему некоторое время.

Разговаривала Оксана Климончук