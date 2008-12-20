Посол США заявил о намерениях «расширять сотрудничество» с Украиной

Украинско-американская Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная 19 декабря в Вашингтоне, предусматривает расширение сотрудничества Украины и США в сфере энергетической безопасности.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 48(727) 20-26 декабря) сообщил посол США в Украине Вильям ТЭЙЛОР.

«Здесь мы намереваемся расширять наш действующий формат сотрудничества, - сказал он. - А также собираемся развивать трехсторонний диалог между Соединенными Штатами, Украиной и Европейским Союзом».

В.ТЭЙЛОР также сообщил о планах начать работу украинско-американской рабочей группы по энергетической безопасности, которую с американской стороны возглавляет сенатор Ричард ЛУГАР.

Комментируя недавнее заявление Р.ЛУГАРА в эфире радиостанции «Эхо Москвы», В.ТЭЙЛОР отметил, что сенатор не говорил о том, что Украина в настоящее время крадет газ.

«Он сказал, что россияне три года назад обвиняли Украину в том, что она крадет газ. И призвал к переговорам, чтобы решать такие проблемы», - пояснил дипломат.

Он также отметил, что решением подобных проблем не может быть отключение потребителей от газа.

«Проблему нужно решать за столом переговоров, поскольку это коммерческий спор. А когда переговоры ничего не дадут - обратиться в международный арбитражный суд. Но этот спор нельзя разрешать путем отключения потребителей от газа», - сказал В.ТЭЙЛОР.