Тимошенко бьет дуплетом – по Стельмаху и по Ющенко

Острое выступление Тимошенко явно нашло позитивный отклик как у населения, так и подавляющего большинства политиков... Явно с одобрением воспримет „пипл” и ее филиппики в адрес Ющенко...

Трудно назвать неожиданным вчерашнее скандальное выступление премьер-министра Юлии Тимошенко, в котором она обвинила руководство Нацбанка в махинациях на валютном рынке, дестабилизации банковской системы и искусственном понижении курса гривни. А Президента – в крышевании всех этих неблаговидных и вредных деяний. Брифингу предшествовала активная артподготовка в информационном пространстве: „отстрелялись” с требованиями освободить от должности Стельмаха и критикой Ющенко добрый десяток депутатов фракции БЮТ, а „регионал” Шуфрич, подозреваемый в особо теплых отношениях с Тимошенко, зарегистрировал соответствующий законопроект.

„Дуплет” в исполнении Юлии Тимошенко выглядел убедительно и понятно пострадавшим от кризиса украинцам. Стремительное падение гривни привело к настоящему шоку у подавляющего большинства населения Украины, которое просто трясет от стремительного обесценивания кровных заработков. Народ последними словами клянет Нацбанк и требует „крови” его руководителя. И, судя по имеющейся информации, имеет на то все основания. Тимошенко сказала в выступлении о непрозрачном рефинансировании отдельных коммерческих банков, приведя самый яркий пример с недавно купленным Фирташем банком „Надра”. Действительно, большие средства выдавались „избранным”, потом Нацбанком не контролировались, выбрасывались на межбанк и стремительно валили гривню.

Кстати, у автора есть интересные вопросы и к другим комбанкам. Согласно никем не опровергнутой информации в прессе, некий КБ „Финансовая инициатива” получил от НБУ заоблачную сумму в 1 миллиард 285 миллионов гривен. Не тот ли это банк, который, как считают, принадлежит соратнику Алексея Ивченко, создателю „РосУкрЭнерго” (алле, господин Фирташ!) – Олегу Бахматюку? Не этот ли банк засветился в свое время в грязной истории с бесследным исчезновением 300 миллионов гривен, на которые предстояло строить газопроводы в Прикарпатье? Еще понятно, когда Нацбанк спасает от банкротства системные комбанки, где держат средства крупные предприятия, целые промышленные отрасли. А разве не является „Финансовая инициатива” накопителем средств фирм самого Бахматюка и сети „обменок”, не имеющих особо крупных масштабов и локализованных в Прикарпатье? Каковы же мотивы гигантского рефинансирования локального и сравнительно небольшого учреждения? Неужели элементарная спекуляция со скупкой и перепродажей долларов западноукраинских гастарбайтеров? И кто на этой спекуляции наживается?

Помимо непрозрачного рефинансирования со всеми признаками гигантских „откатов”, Нацбанк обвиняют также и в продаже валюты отдельным комбанкам по льготному курсу. За красивые глаза? Не верится.

В сущности, Нацбанк дал неформальное разрешение комбанкам спекулировать на валютном рынке, покупая доллары по одному курсу, а затем перепродавая через несколько дней по куда более высокому. Неужели трудно было обязать комбанки возвращать неиспользованную валюту? Кризис же на улице. Это ясно даже первокурснику экономического факультета.

А как мог Стельмах совершенно серьезно призывать население держать свои сбережения в гривне и рассказывать о ее грядущем невероятном укреплении, о евро за две гривни? Об „индексе Биг-Мак”? Это был обман или вопиющая некомпетентность? В обоих случаях такого главу Нацбанка нужно отправлять в отставку.

Потому острое выступление Тимошенко явно нашло положительный отклив как у населения, так и у подавляющего большинства политиков: создание парламентской спецкомиссии по расследованию деятельности руководства Нацбанка одобрили 416 (!) депутатов. Явно с одобрением воспримет „пипл” и ее филиппики в адрес Ющенко: „Я хочу также сейчас обратиться к Президенту Украины – прекратить покрывать эти вещи, прекратить зарабатывать на таких вещах и поставить на этом точку. А также я требую от Президента страны срочно отправить в отставку председателя Национального банка и убрать от власти в Национальном банке все правление”.

Действительно, без Президента, без его представления ни назначить, ни снять главу Нацбанка невозможно. Об этом недвусмысленно говорит часть 18 статьи 85 Конституции Украины.

Молчанка и бездеятельность Президента сыграли не в его пользу. Тимошенко рванула на опережение. Теперь все заверения руководства СП (Балоги и Кислинского) о готовности Ющенко снять Стельмаха выглядят как вынужденная реакция на заявления премьера. Не снимать Стельмаха – политическое самоубийство, а если снять, то большинство будет говорить, что то „Юлька добилась”. И это воспримут именно как победу Тимошенко.

Почему на опережение не играл сам Президент? В благородной этической мотивации (Стельмах – многолетний заместитель Ющенко в НБУ, личный друг и тому подобное) не верится. С благородством и этикой в политике не очень считаются, это область слишком цинична и прагматична. Сугубо материальные причины? Даже если предположить, что слухи о накоплении за счет „откатов” Нацбанка средств на избирательную кампанию Ющенко справедливы, все равно остается вопрос. Ведь можно донакапливаться до того, что дальше уже никакого смысла не будет на выборы идти, рейтинг совсем обнулится.

Кажется, дело заключалось в заветной мечте Президента – возложить как можно больше ответственности за плачевное состояние социально-экономической сферы на известно кого. Но в случае отставки Стельмах будет официально признан виновным во всех бедах – и заберет с собой на пенсию львиную долю этой ответственности. Это же явный виновник. Попробуй потом объяснить народу, что Нацбанк не существует в безвоздушном пространстве, что обвал гривни вызван не только спекуляциями, но и остановкой целых отраслей промышленности, падением производства, грабительскими налогами „проеданием” бюджета без инноваций, – что является сферой ответственности Кабмина. Что правительство (как и парламент) пальцем не пошевелило, чтобы ввести продажу хотя бы половины валютной выручки и сокращение сроков ее возврата. Возможно, потому и тянул кадровую резину Ющенко, надеялся найти способ переложить ответственность на правительство, обвалить рейтинг Юлии Владимировны.

Но после меткого „дуплета” Юлии Тимошенко большая часть ответственности за обвал гривни и опустошение карманов украинцев ляжет как раз лично на Президента, якобы „прикрывавшего и наживавшегося”. Сама премьер традиционно остается „белой и пушистой”. И готовится к битве за бюджет-2009. Здесь ей может очень пригодится тот оказиональный консенсус, проявленный парламентом 18 декабря в вопросе ответственности руководства Нацбанка. Вполне возможно, что придется преодолевать президентское вето.

Николай Писарчук