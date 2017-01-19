На инаугурации Трампа будут присутствовать представители минимум пяти фракций Рады - Колодий
На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будут присутствовать представители как минимум пяти фракций Верховной Рады Украины.
Об этом каналу "112 Украина" заявил политический советник Александр Колодий.
"Представители Украины есть, но из-за соображений конфиденциальности не смогу назвать фамилии до тех пор, пока сами политики не захотят себя обозначить. В большинстве, скажу, люди публичные, представители депутатского корпуса нынешнего созыва и предыдущих в том числе. Из нынешнего состава парламента есть представители как минимум 5 фракций", - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, в США более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.
Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.
В ответ Трамп написал вTwitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".
Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тыс. человек.