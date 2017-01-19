На инаугурации Трампа будут присутствовать представители минимум пяти фракций Рады - Колодий

Об этом каналу "112 Украина" заявил политический советник Александр Колодий.

"Представители Украины есть, но из-за соображений конфиденциальности не смогу назвать фамилии до тех пор, пока сами политики не захотят себя обозначить. В большинстве, скажу, люди публичные, представители депутатского корпуса нынешнего созыва и предыдущих в том числе. Из нынешнего состава парламента есть представители как минимум 5 фракций", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в США более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал вTwitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тыс. человек.