В МИД рассказали, какая компания будет представлять интересы Украины в суде ООН по иску к РФ

Об этом замминистра сообщила в эфире телеканала «Эспрессо».

Зеркаль рассказала, что в 2014 году, когда она стала заместителем министра иностранных дел, была поставлена задача по защите интересов Украины в возможных судебных инстанциях. По ее словам, именно тогда началась работа по поиску юристов, с которыми Украина может сотрудничать.

«Конечно, наши возможности были очень ограничены, и они остаются ограниченными, но мы получили поддержку со стороны правительства и смогли провести необходимое финансирование для того, чтобы найти юристов, для того, чтобы работать с наиболее профессиональными юристами», - сказала Зеркаль.

Также она сообщила, что уже в декабре в 2014 году состоялся первый контакт с юристами на основании меморандумов, которые они подготовили для Украины, для защиты украинских прав.

«После того мы определились относительно компании, которая нас представляет и помогает нам в юридической плоскости. Это Covington & Burling", - заявила Зеркаль.

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Также она сказала, что работа над обращением Украины к Международного суда ООН длилась более 2,5 лет. Перед подачей заявления с российской стороной происходил обмен дипломатическими нотами, которых было более 40.

По словам заместителя министра, Украина в каждой ноте раскрывала суть претензий относительно выполнения или применения положений конвенции о противодействии финансированию терроризма. К тому же, еще более 20 дипломатических нот касались ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Вместе с тем, с россиянами было проведено 5 раундов переговоров относительно финансирования терроризма, и три раунда переговоров относительно расовой дискриминации.

Она пояснила, что каждая из конвенций предусматривает выполнение досудебных процедур. «Все претензии сначала нужно обсудить с другой стороной, если вы считаете, что она не так применяет конвенцию, как предусмотрено правилами и нормами конвенции. Без этого нельзя обращаться в суд», - заявила Зеркаль.