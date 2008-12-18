Балога говорит Тимошенко, что Ющенко готов к жестким кадровым решениям

Сегодняшние заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО только сеют панику на валютном рынке, считает глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам В.БАЛОГИ, «премьер-министр как всегда подменяет реальные действия истерическими заявлениями. Никто не снимет с правительства ответственность за экономическую ситуацию и финансовую ситуацию в стране. Страшным абсурдом может выглядеть объяснение, что финансовая ситуация в стране существует отдельно, а экономическая ситуация живет отдельно. А именно так хочется представить ситуацию уважаемой Юлии Владимировне».

«Сегодня глава государства поручил правоохранительным органам навести порядок в банковской системе Украины, а именно жестко поступать с банками-спекулянтами. В течение последних дней соответствующие структуры проверят каждый банк. Все банки, где будут доказаны нарушения, лишат лицензий. Но сегодня недопустимо и недостойно государственного лица усиливать среди населения панику.

Уже завтра парламент готов создать специальную временную следственную комиссию. Президент призывает парламент заслушать уже во вторник отчет Национального банка и правительства. Он готов поддержать самые жесткие кадровые решения по его результатам», - заявляет В.БАЛОГА.

«В вопросе наведения порядка позиции Президента и парламента синхронны. Юлия ТИМОШЕНКО, имея всю полноту полномочий, обязана была вместе с НБУ обеспечить в стране финансовую стабильность. Вместо того чтобы совместными усилиями действовать, премьер в очередной раз занимается громким пиаром!», - отмечает глава Секретариата Президента.

«Заявление Юлии ТИМОШЕНКО не имеет другого объяснения, кроме ее желания любой цене возглавить реанимационную команду, которая борется с последствиями ее же правительственной деятельности. Даже, если ценой ее президентской кампании в таком формате станет финансовый коллапс страны», - отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Национальный банк Украины в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни.

Она также выступила с требованием к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о немедленной отставке председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.