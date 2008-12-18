Яценюк: курс доллара добежит до 20 грн., если этим вопросом займется ВР

Создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии для проверки деятельности Национального банка Украины не решит проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня в интервью журналистам народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС), комментируя соответствующие предложения своих коллег.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «эта комиссия поможет как мертвому припарка». По его мнению, в парламенте нет специалистов по банковским вопросам. Он напомнил, что будучи председателем ВР, дважды приглашал руководителя Нацбанка в сессионный зал парламента, и тогда народные депутаты Украины ставили вопрос на уровне «первого-третьего класса общеобразовательной средней школы». А.ЯЦЕНЮК уверен, что комиссия парламента «в этом вопросе не справится».

По его словам, «фактически валютно-курсовая политика – это ответственность НБУ вместе с правительством». А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня в 14.00 состоится внеочередное заседание Совета НБУ.

Говоря о ситуации с курсом доллара, он отметил, что она не «имеет никакого экономического объяснения». По словам А.ЯЦЕНЮКА, когда велась работа по подготовке к получению кредита МВФ, прогнозировался курс 6,7 грн. за 1 доллар.

В то же время он подчеркнул, что если сейчас эту проблему перевести «в политическую плоскость, то курс доллара добежит до 20 грн., в том случае, если этим вопросом займется ВР».

А.ЯЦЕНЮК считает, что сегодня необходимо, чтобы Президент Украины вместе с председателем НБУ и премьер-министром Украины провели «последний раунд переговоров» и четко определили план действий, по которому будет решаться вопрос о стабилизации курса гривни. Он подчеркнул, что только после этого можно переходить к созданию «каких-то там следственных комиссий, к рассмотрению кадровых вопросов». Он отметил, что сейчас на это нужно направить усилие. «Нам жертва нужна в виде председателя НБУ, или нам нужен стабильный курс гривни?», - отметил он. По словам А.ЯЦЕНЮКА, не «в СТЕЛЬМАХЕ вопрос». Он подчеркнул, что причинами сложившейся ситуации, является несовершенная макроэкономическая политика, глобальный экономический кризис и непродуманные действия НБУ. Он добавил, что сейчас не удастся найти крайнего. “Все виноваты одинаково», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он возглавить НБУ в случае такого предложения, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Я занят сейчас».