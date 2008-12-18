Снижение тарифов на транспорт Довгий отказался ставить на голосование

Киевский городской совет сегодня не будет рассматривать проект решения, подготовленный четырьмя фракциями – БЮТ, Блока Кличко, Блока Катеринчука и Блока Литвина - об ограничении уровня тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте до 1 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отказался вносить этот проект решения в повестку дня сегодняшнего заседания сессии Киевсовета.

Проект решения был внесен лидером фракции БЮТ Александром ЗИНЧЕНКО с голоса. Он отметил, что этот документ уже на протяжении 14 дней находится в соответствующих подразделениях Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации и имеет подписи четырех лидеров фракций Киевсовета, которые «имеют 60 голосов депутатов» в горсовете.

О.ДОВГИЙ на это ответил, что проект решения не имеет всех необходимых виз и подписей руководителей профильных комиссий, поэтому должен быть направлен на доработку. Он отметил, что без согласия Бюджетной комиссии Киевсовета ни один вопрос, касающийся бюджета города, не должен рассматриваться депутатами.

В свою очередь А.ЗИНЧЕНКО сказал, что отсутствие отдельных подписей не является основанием для снятия проекта решения с рассмотрения в данном случае, поскольку есть обращение депутатов четырех фракций.

О.ДОВГИЙ ответил, что документ имеет много серьезных замечаний, а поскольку он является важным, то необходимо предусмотреть все механизмы его выполнения. Он еще раз подчеркнул, что документ нужно доработать и получить все необходимые визы.

«Эта процедура должна быть сбережена и, соответственно, прошу перенести рассмотрение данного вопроса на тот момент, когда он будет готов для вынесения в сессионный зал», - сказал О.ДОВГИЙ.

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Дмитрий ОЛИЙНЫК обратился к О.ДОВГОМУ с просьбой разъяснить, что необходимо сделать для того, чтобы получить, в частности, подпись руководителя «Киевпастранса» Николая ЛАМБУЦКОГО, который является депутатом Киевсовета и секретарем транспортной комиссии, и, вне сомнения, является заинтересованным лицом и не хочет ставить подпись под этим проектом решения. В ответ секретарь Киевсовета посоветовал обратиться к регламентной комиссии.

Вопрос был закрыт.