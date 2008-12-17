Литвин знает, что на следующей неделе в Верховной Раде будет штурм

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает необходимым до конца этого года принять бюджет-2009 и не допустить его отсутствия в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с общественностью Ржищева во время своей рабочей поездки.

По словам В.ЛИТВИНА, ряд политиков сегодня выступает за то, чтобы не принимать бюджет, и чтобы каждый следующий месяц финансировался на уровне 1/12 от общего бюджета предыдущего года.

По словам председателя ВР, если парламент не примет бюджет на следующий год, то Украина не сможет сделать внешние заимствования, без которых будет тяжело выжить. «Лучше плохой бюджет, чем отсутствие бюджета», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН отметил, что следующая неделя в ВР будет достаточно сложной. «Будет штурм, будет горячая дискуссия и будет большое противостояние», - сказал председатель ВР.

Он добавил, что бюджет-2009 должен быть выписан с учетом всех экономических реалий настоящего.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено в ближайшие дни подготовить проект государственного бюджета на 2009 год.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что бюджет будет строиться на “сложных” макропоказателях, которые были разработаны с учетом негативного влияния мирового кризиса на украинскую экономику.

Сегодня, 17 декабря, народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2009 год уже завтра будет находиться в Верховной Раде Украины и будет рассматриваться профильным комитетом.

Он также сказал, что документ может быть вынесен на голосование уже в пятницу, 19 декабря.

Между тем Кабмин на сегодняшнем заседании не рассматривал вопрос об утверждении проекта государственного бюджета на 2009 год.

Как сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, было принято решение перенести рассмотрение документа на следующее заседание правительства.