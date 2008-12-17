У Ющенко увидели, что Онопенко развел коррупцию и обложился родней

Председатель Верховного Cуда Василий ОНОПЕНКО, который допустил коррупцию в одном из судов, должен был бы заявить о своей отставке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, такое мнение высказал заместитель руководителя Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов – руководитель Департамента взаимодействия с правоохранительными органами Секретариата Президента Иван ЖИЛКА.

В частности, он подчеркнул, что ситуация с председателем Львовского апелляционного суда Игорем ЗВАРИЧЕМ подтвердила глубокий уровень коррумпированности судебной системы, что для украинского общества в настоящее время не секрет.

При этом И.ЖИЛКА отметил, что В.ОНОПЕНКО – бывший председатель Украинской социал-демократической партии – субъекта партийного Блока Юлии Тимошенко, “который по протекции Ю.ТИМОШЕНКО стал фактически во главе судебной системы, проявил достойную удивления толерантность к пресечению подобных явлений».

«Это при том, что именно БЮТ шел на выборы с выразительно антикоррупционной программой», - сказал заместитель руководителя Главной службы Секретариата.

И.ЖИЛКА отметил, что на сегодня контроль над судебной системой принадлежит председателю Верховного Суда, ведь на должность председателя суда назначаются судьи только Советом судей. При этом 70% членов Совета судей занимают административные должности в судах.

Также заместитель руководителя Главной службы Секретариата сказал, что ряд руководящих должностей в судебной системе Украины занимают родственники В.ОНОПЕНКО.

Кроме того, И.ЖИЛКА заметил, что спецоперация против судьи И.ЗВАРИЧА была осуществлена сотрудниками Службы безопасности Украины – «органа, который в последнее время подвергался критике со стороны правительства и персонально, – премьер-министра». «Более того, именно БЮТ вместе с Партией регионов и коммунистами попробовали в сентябре отстранить и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО от власти, внеся изменения в Закон Украины «О Службе безопасности Украины».

Справка УНИАН. 2 декабря с.г. в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 миллион долларов США и 2 миллиона гривен.

Между тем судья утверждает, что «уголовное дело против него сфабриковано».

11 декабря в Верховную Раду Украины поступило обращение Генеральной прокуратуры об отстранении И.ЗВАРИЧА от должности судьи Львовского апелляционного административного суда.

12 декабря Совет судей Украины освободил И.ЗВАРИЧА от должности председателя Львовского апелляционного административного суда.

15 декабря СМИ сообщили, что Управление Службы безопасности Украины во Львовской области объявило в розыск судью И.ЗВАРИЧА, который исчез из частной клиники, где находился на лечении.