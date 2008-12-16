НУ-НС назначила временного главу фракции
Решение принято на заседании
|Борис Тарасюк
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня огласил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Он отметил, что такое решение было принято фракцией НУ-НС сегодня на заседании.
Как сообщал УНИАН, в состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.
Сегодня, 16 декабря, фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов – 37 - в поддержку "коалиции трех", после чего народные депутаты Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО и Роман ЗВАРИЧ подали в отставку с должностей руководителей фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.
После этого в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.
От имени фракции БЮТ соглашение подписал ее руководитель Иван КИРИЛЕНКО, от НУ-НС – заместитель председателя фракции Борис ТАРАСЮК, от фракции Блока Литвина - ее лидер Игорь ШАРОВ.