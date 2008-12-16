НУ-НС назначила временного главу фракции

Фракция "Наша Украина – Народная самооборона" уполномочила Бориса ТАРАСЮКА представлять интересы фракции и делать соответствующие заявления от ее имени до избрания нового руководства фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня огласил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что такое решение было принято фракцией НУ-НС сегодня на заседании.

Как сообщал УНИАН, в состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.

Сегодня, 16 декабря, фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов – 37 - в поддержку "коалиции трех", после чего народные депутаты Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО и Роман ЗВАРИЧ подали в отставку с должностей руководителей фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

После этого в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

От имени фракции БЮТ соглашение подписал ее руководитель Иван КИРИЛЕНКО, от НУ-НС – заместитель председателя фракции Борис ТАРАСЮК, от фракции Блока Литвина - ее лидер Игорь ШАРОВ.