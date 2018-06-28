Как будут отмечать 100-летие Степана Бандеры

1 января Украина будет отмечать 100-летие со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения 1930–1950-тых годов, руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры. Главные мероприятия состоятся в его родном селе – Старом Угринове Калуского района Ивано-Франковской области, где построен мемориальный комплекс Бандеры. О планах в отношении этой даты рассказывает директор мемориального комплекса Степан Лесив. Пан Степан, какие именно мероприятия запланированы на 1 января?

Торжества начнутся или в 11 утра, или в 14–15. Мы хотим совместить две важных события – открытие памятника Степану Бандере в Ивано-Франковске и празднование юбилейной даты здесь в селе.

Приедут представители диаспоры, бывшие члены Организации украинских националистов из Европы: Германии, Бельгии, Англии, Польши, Чехии, Словакии.

Довольно приятным и отрадным является тот факт, что сейчас по всей Украине появляются из небытия фигуры национального масштаба, которые вели за собой украинский народ к независимости. В прошлом году мы отметили юбилей Романа Шухевича. Радует то, что празднование 100-летия Бандеры выносится на действительно всеукраинский уровень.

Мы написали обращение к Президенту Украины о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины посмертно. Того звания, которое этот человек заслужил своим трудом, своей жертвенной борьбой...

Планируется издание Национальным банком Украины юбилейной монеты, а также серии почтовых марок. Выйдет и целый ряд печатных изданий о Бандере: книги, путеводители, буклеты, календарики. Также будут проводиться спортивные турниры, посвященные Степану Бандере. Некоторые уже проводились, например, по вольной борьбе во Львове. В конце года в Ивано-Франковске состоится турнир по дзюдо.

В учебных заведениях Прикарпатья будут проходить научные конференции, семинары.

Еще откроют ряд памятников на Франковщине. Насколько мне известно, в этом году уже открыто четыре памятника Бандере...

В 2009 году запланировано массовое посещение учениками школ нашего комплекса.

Готовятся также печатные издания о жизни отца Степана Бандеры – священника Андрея Бандеры – на основании тех материалов, которые лично мной были проработаны в киевском архиве СБУ.

Большую работу в этом направлении сейчас проделывают молодые львовские историки. Это Владимир Вятрович и Владимир Мороз.

Что нового Вы почерпнули из архива СБУ? Материалов много. Из этих материалов, в первую очередь, увидел, как преследовали людей из тех семей, дети которых активно занимались украинским делом. Они еще раз подтверждают, насколько эта тоталитарная система была кровавой, как она уничтожали любые ”самостійницькі” проявления.

Что касается отца Андрея Бандеры. Ему вынесли смертный приговор только за то, что он был отцом Степана.

Я видел протокол допроса Андрея Бандеры работниками НКВД. Во время допросов он достаточно откровенно отвечал на вопросы. Все-таки давала себя знать священническая работа, потому что человек не привык ко лжи. Он открыто называл вещи своими именами, возможно, даже вредя этим своим детям. Андрей Бандера говорил: «Я поддерживаю убеждения моего сына. Считаю, что они являются правильными, поскольку народ должен иметь свое независимое государство».

Отец Андрей был достаточно активный человек. Он принимал участие в создании Западноукраинской Народной Республики – был депутатом от Калущины в парламенте ЗУНР.

Его библиотека насчитывала 237 томов. Это была история Украины, карта Украины, журналы о пчеловодстве, библиотечка сельского хозяина. “Органы” эту литературу назвали националистической и уничтожили ее.

Когда я поднял уголовное дело Андрея Бандеры, то нашел подтверждение того всего, что знал – только все мне открылось со стороны советских источников.

По этому делу есть также материалы на детей отца Андрея – его трех сыновей и трех дочек. Об этом мало что известно, или известны какие-то искаженные факты.

Я имел честь неоднократно бывать у госпожи Оксаны Бандеры – родной сестры Степана Бандеры, которая живет на Львовщине. Она еще жива, 22 ей декабря наполнится уже 91 год.

Для своего возраста у нее неплохая память. Прекрасно помнит все те страдания и переживания. Ее со своим отцом и сестрой Мартой арестовали одновременно, в 1941 году, потому что жили вместе. Отца направили в Киев, где впоследствии расстреляли, а дочерей – на ссылку в Красноярск. В 82-ом Марта умерла в ссылке. Выслали и третью дочь – Володимиру. Однако из них троих только Марта принадлежала к ОУН.

В 53-ом году после смерти Сталина им троим предлагали подписать обращения к воинам, которые еще сражались на Западной Украине. Осудить деятельность своего брата, которая вроде бы является антисоветской, ошибочной, не дает развиться Украинской Советской Республике.

На это они, конечно, не согласилась. Хотя им предлагали работу и жилье в Москве.

Только в конце 88-го Оксана вернулась в Украину.

Сколько средств выделено на реконструкцию музейного комплекса? На данный момент выделен миллион гривен, однако еще будет дофинансирование – где-то до трех миллионов. 2,6 миллиона пойдет на возобновление и упорядочение территории и около 400 тысяч – на реэкспозицию в новом помещении музея и создание экспозиции в восстановленном доме-плебанії. (Дом-плебанія – дом, в котором проживала семья священника в селе. – Авт.).

Сейчас художники из Киева работают над реэкспозицией. Это будут экспозиционные витрины, которые будут раскрывать жизнь и деятельность Степана Бандеры. От момента рождения – 1909-го – до конца учебы во Львовской политехнике, то есть где-то до начала тридцатых годов, фактически до Варшавского процесса – 35–36-го лет.

Вещи этого периода будут аутентичными. Или они непосредственно принадлежали семье священника или ими пользовались семьи того времени.

Будут ли личные вещи Степана Бандеры?

Собран целый ряд вещей, которые ему принадлежали. Часть вещей передал внук Степана Бандеры – Степан.

Он недавно приезжал к нам на съемки трехсерийного документального фильма о Степане Бандере, о тех местах, где он проживал.

Сохранились интересные вещи, которые принадлежали герою в последний период его жизни, – в Мюнхенский период – 53–59-й годы. Правда, мы не можем надеяться, что они попадут в наш музей, поскольку находятся в Лондонском музее освободительных движений. Велись переговоры относительно их возвращения, однако украинские эмигранты, которые занимаются этим музеем в Лондоне, боятся, что вещи могут не попасть непосредственно к нам.

Там есть знамя, к которому имел отношение Степан Бандера, когда возглавлял молодежные общества в Старом Угринове. Еще есть письмо к жене, печатная машинка из рабочего кабинета, личные полотенца Бандеры...

А что он пишет в письме жене?

В этом письме он как раз описывает путешествие в Великобританию из Голландии, куда ехал по делам. Он жалеет ее за то, что на нее навалился такой груз из-за него. В тот момент как раз болели их дети, он дает ей советы относительно лечения. Детей у них было трое. А также – как вести хозяйство. И искренне волнуется за ее здоровье. В то же время описывает красивые, по-видимому, для утешения, голландские пейзажи – тогда как раз цвели тюльпаны.

Это самое обычное письмо, которое показывает человека совсем с другой стороны. А не только как главу организации борьбы против советской системы, которая оккупировала украинские земли. Это был также обычный человек, с обычными человеческими заботами, заботой о своей семье.

Что понимали Бандера-отец и Бандера-сын под словом «национализм»?

Национализм как тогда, так и сейчас, означает любовь к своей земле, к своему народу, к своему языку, к своим традициям.

Люди часто путают настоящее значение национализма со значением, которое навязала советская пропаганда. Они называли деятелей украинского подполья “буржуазными националистами”.

Призывом Организации украинских националистов было: «Воля народам, воля человеку!» То есть признавалась свобода личности и ее самоопределения в границах и пространстве своего государства.