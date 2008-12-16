Литвин: как только Верховная Рада начинает работать, кто-то теряет сон

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не позволит дестабилизировать работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после Согласительного совета.

Он сказал: «Я никогда не позволю дестабилизировать работу Верховной Рады и внести в украинское общество еще один вызов – досрочные выборы».

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня Верховная Рада работает, а все остальное – «это вопрос политических вкусов, политических симпатий, политических планов».

Как сказал председатель ВР, сегодня некоторые политические силы не понимают ответственности перед обществом, призывая «к забастовкам, к разрушению Верховной Рады». «Потому что как только Верховная Рада начинает нормально работать, кто-то теряет сон. Лучше бы они спокойно спали, отдыхали и не мешали Верховной Раде», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что ухудшение экономической ситуации в Украине связано в том числе и с политической нестабильностью, поскольку между институтами власти происходит «банальная базарная ссора, когда за ней не замечают людей».

«Если кто-то тешит себя иллюзией, что, возмущая общество, они удержатся на поверхности, то это глубокая ошибка», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, «людей можно вывести на улицу, но пусть думают, как их завести назад».