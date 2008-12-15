"Троистая коалиция" закрепит ситуацию до президентских выборов

Коалиция “Нашей Украины – Народной самообороны”, Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина закрепит действующий “статус кво” до президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в экспертном отчете Агентства моделирования ситуаций, обнародованном сегодня на пресс-конференции.

Эксперты считают, что от создания коалиции не стоит ожидать “серьезных идеологических сдвигов в политической коммуникации”.

Они отмечают, что главной целью и в то же время механизмом создания этой коалиции стало избрание Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады.

Также эксперты АМС подчеркивают, что после создания коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина Президент Виктор ЮЩЕНКО потерял шансы “перехватить инициативу в политической коммуникации”, а лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ “стал на путь сдачи собственных интересов в партии, в которой усиливаются центробежные процессы”.

На пресс-конференции директор АМС Виталий БАЛА сказал: “Очевидно, что нынешний формат коалиции является проблемным как для Юлии ТИМОШЕНКО, так и для В.ЮЩЕНКО. Ведь для премьер-министра такая коалиция не гарантирует снятия всех проблемных вопросов в коммуникации с Президентом и его командой”.

По словам В.БАЛЫ, вместе с тем, сам Президент сегодня оказался в ситуации, когда жесткое и непосредственное противостояние с коалицией для него будет означать “тотальную и окончательную потерю электората и отход на маргинес”.