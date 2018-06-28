Разгон демонстрантов в Москве: несогласных в России быть не может

Вчера в России был разогнан Марш несогласных, акция протеста, в которой приняли участие представители всех оппозиционных движений современной России. В результате разгона десятки людей были задержаны ОМОНом. Подведомственные власти СМИ сообщали о Марше по-разному. Питерская пресса написала, что никаких несогласных в Санкт-Петербурге не было, что оппозиция провела митинги протеста. Московские газеты написали, что в столице России марш был сорван. Оппозиционные Интернет- СМИ написали о десятках задержанных, сломанных челюстях, психологическом давлении на лидеров российской оппозиции. Мы попросили рассказать обо всем произошедшем у непосредственных участников этих событий.

Олег Козловский, лидер оппозиционного движения «Оборона»:

В ПЕРИОД КРИЗИСА ВЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ УДУШИТЬ ЛЮБЫЕ ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Власти Москвы запретили проводить Марш. По версии московских властей кто-то подал уведомление о проведении митинга раньше нас. Хотя наше уведомление было подано настолько рано, насколько требовалось, нам сообщили, что требуемое нами время и место проведения якобы отдано кому-то другому. Но это ложь… Есть и видео и соответствующие документы, подтверждающие это.

Власти нагло запретили проведение акции и не предложили никаких маршрутов, которые могли бы нас устроить. В результате мы вынуждены были проводить Марш в несогласованном с властью режиме. Марш несогласных прошел как серия акций в разных частях города. Мы вынуждены были так поступить, потому что весь маршрут, по которому мы собирались двигаться от Триумфальной площади по Тверской, был заполнен ОМОНом, милицией, войсками. И там даже обычные граждане могли с трудом проехать, не говоря уже об участниках акции протеста. Из одиннадцати регионов был привезен ОМОН, были задействованы десятки тысяч сотрудников милиции, огромное количество работников спецслужб.

Местом сбора оппозиции стала Триумфальная площадь. Но людей, проявлявших минимальную активность, сразу задерживал ОМОН. Этот Марш отличался от предыдущих. В этом году на Пушкинской площади собрались ветераны, отставные офицеры и генералы, представители Союза советских офицеров. Эти люди всегда были оплотом власти, но в этот раз сами пришли к нам и заявили, что хотят участвовать в акциях протеста. Среди них были генералы, один адмирал, полковники, люди заслуженные – с орденами и медалями. Но их задерживали, ломали руки, тащили в автозаки.

Когда я это увидел, проезжая мимо Пушкинской площади на машине, сам был шокирован. Думаю, что для них это было страшным потрясением – как власть грубо задерживает тех, кого считала своими героями. И задерживает не за измену Родине, нарушение присяги, а просто за желание высказать свое мнение. Ведь это люди, верные российской армии, им просто больно видеть, что происходит в вооруженных силах. Ведь даже в операции в Грузии часть военной техники не дошла до зоны боевых действий только потому, что была в плачевном состоянии. И им тяжело видеть, как армия разваливается, а деньги, выделяемые на реорганизацию, используются верхушкой военного руководства.

Еще одна акция, в которой я принял непосредственное участие, прошла по Садовому кольцу – с противоположной от Триумфальной площади стороны. Триумфальная площадь находится на северо-западе Москвы, а мы провели шествие на юго-востоке. Это был маршрут, который милиция не учла. И для нас было сюрпризом, что мы не встретили ни одного омоновца. Пятнадцать-двадцать минут длилось шествие, в котором приняли участие активисты «Обороны», ОГФ, Аванграда красной молодежи, «Смены».

Нацболы провели свою акцию рядом с Кремлем. Они развернули свои плакаты, на которых было написано «Свобода политзаключенным», «Россия без Путина», «Нам нужна Другая Россия».

Мы хотим жить в другой России – без лжи, коррупции. Сейчас главная цель властей – запугать всех граждан, готовых выражать протест. Люди видят, что разрастается кризис, а власть не собиралась и не собирается ничего решать.

Очевидно, что в будущем волна протеста будет расти, и власть желает подавить волну протеста на корню.

Кроме того, власть чисто психологически не понимает, как это люди могут выражать точку зрения без ее согласия. ОМОН задерживал всех людей, которые либо что-то скандировали или доставали какой-то плакат. В задачу властей входило подавить акцию, не допустив ее начала, но власть проиграла.

Алексей Казаков, активист «Обороны»:

ОМОН ВЫТЯГИВАЛ ОППОЗИЦИОНЕРОВ ПРОСТО ИЗ МАКДОНАЛЬДСА

Мы с друзьями собрались далеко от Триумфальной площади. Я знал, что меня знают в лицо, и мне не было смысла идти в это место, поскольку меня сразу бы взяли. Мы и двое друзей, активистов «Обороны», сидели в Макдональдсе на проспекте Мира, продумывая другой маршрут. Потом мы вышли из кафе, смотрим – все выходы перекрыты. Везде ОМОН, ко мне старший уполномоченный подходит и говорит, как обычно: «А вас я попрошу пройти…» То ли по мобильнику пробили, где я буду, то ли «хвост» пустили. Затейники... Мы стали выходить по одному. Забрали трех активистов и трех простых прохожих.

У старшего уполномоченного, как обычно в таких случаях, нет особого рвения, не любят военные выполнять приказы против своих граждан. В таких случаях всех сажают в одну машину, всех везут в одно отделение, все, как под копирку, пишут один и тот же протокол. Всем приписывают участие в несанкционированном митинге. Хотя при всем желании я бы не успел его провести. Жалко прохожих – обычные люди, которые о Марше несогласных узнали уже из протокола, согласно которому они тоже были его участниками, так же как и мы, удерживались в милиции.

Шесть часов мы были в отделении. Милиция нервничала.... Но, в общем-то, относились к своим обязанностям, как к плохой и непрестижной работе, которую нужно выполнять.

Эдуард Лимонов, лидер национал-большевиков:

ВЛАСТЬ ПЕРЕПУГАЛАСЬ

Это был успешный Марш несогласных, поскольку в четырех местах столицы, на Пушкинской площади, на Триумфальной, в районе Павелецкого вокзала и возле Кремля оппозиция провела акции протеста. Власть перепугалась, и по нашим подсчетам в городе вчера было до десяти тысяч ОМОНа и милиции. Это была, бесспорно, наша победа, мы ведь не собирались воевать с милицией.

Но наш успех уже в том, что нас так серьезно принимают и нам не смогли помешать. У оппозиции есть серьезный потенциал.

Меня задержали в 14 часов возле метро, когда я прошел несколько метров с Триумфальной площади. Я просидел в участке, и как дальше нашим национал-большевикам удалось провести акцию возле Кремля, знаю уже по их рассказам. Читал, что одному из наших сломали лицевую кость, знаю, что одного из нацболов скидывали с крыши автомобиля «Урал».

В участке со мной обращались как с рецидивистом – я ведь уже отсидел два с половиной года...

В этом Марше было много лозунгов, но мы, в частности, отстаивали главное наше право, предусмотренной Конституцией, – право собираться мирно и проводить митинги протеста.

Опрашивала Маша Мищенко