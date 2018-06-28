Вехи недели: Литвин блефует коалицией, Ющенко теряет НУ, киевляне мерзнут за Черновецкого
Янукович грозит массовыми акциями протеста... Столица пережила чрезвычайную ситуацию, с которой не сталкивалась за годы независимости...
Верховная Рада не только получила апробированного спикера, но и втянулась в привычную дискуссию о формировании коалиции. Виктор Янукович грозит власти массовыми акциями протеста. Столица пережила чрезвычайную ситуацию, с которой не сталкивалась ни разу за все годы независимости.
|Владимир Литвин
Собственно говоря, у новоизбранного лидера законодателей есть только один рецепт обеспечения своего успеха – постоянно демонстрировать способность Верховной Рады принимать законы. Несколько дней слуги народа голосовали вполне удачно, причем за «антикризисные» законопроекты весьма энергично отдавали свои голоса коммунисты. Им и Владимир Михайлович обязан своим избранием. Сомнительно, чтобы фракция КПУ кардинально изменила своим убеждениям – куда вероятнее наличие скрытой мотивации для поддержки правительственных инициатив. Впрочем, Петр Симоненко как настоящий ленинец всегда умел найти общий язык с интересной дамой.
|Юлия Тимошенко
Но пока одни соратники Юлии Владимировны могут рассчитывать на повышение, другим имеет смысл готовиться освобождать служебные кабинеты. Министру транспорта и связи Иосифу Винскому, к примеру, светит завершение карьеры в исполнительной власти. Не спасет Иосифа Викентьевича и его публичная борьба против создания коалиции БЮТ и Партии регионов – не мытьем, так катаньем ему придется покинуть правительство. Министру финансов Виктору Пинзенику, выдавшему несколько неприятных для правительства прогнозов, пока повезло – за него вступился лично Президент Ющенко. А вот ротация в руководстве ГНАУ весьма вероятна – слишком много вопросов накопилось к Сергею Буряку, да и новая коалиция требует цементирования путем перераспределения портфелей.
|Виктор Ющенко
Зато Виктору Януковичу терять уже, похоже, нечего – последний опыт сотрудничества с БЮТ надолго отбил у него желание создавать коалиции. Виктор Федорович пышет праведным гневом и требует организовать эффективную работу власти, при этом урезав расходы на ее содержание. В противном случае лидер Партии регионов обещает вывести людей в начале весны на улицы. Поскольку на этот период прогнозируют новую волну финансового кризиса, можно сказать, что желающих встать под любые знамена будет хоть отбавляй. Для Януковича сегодня важно доказать однопартийцам, что власть с ним считается.
Показательным сигналом о возможности непредвиденного развития ситуации в стране стало отключение в половине киевских квартир горячей воды. Рядовому жителю абсолютно все равно, из-за чего произошел инцидент, главное – на примере Киева все поняли, что ситуация в стране балансирует на грани нервного срыва. Столичные жители никогда не простят Леониду Черновецкому, что он в привычно-отстраненной манере в ответ на вопрос о восстановлении горячего водоснабжения рассказал, что уже 20 лет начинает день с ледяного душа. Свое нелицеприятное мнение о давнем оппоненте высказала и Юлия Тимошенко, выразившая надежду на проведение новых досрочных выборов в столице. Сам Черновецкий назвал отключение провокацией, организованной премьером, пожелавшей выступить в роли спасительницы киевлян. В итоге в ситуацию вмешался Ющенко – с его рейтингом можно и в ангела-отопителя поиграть. Сотням тысяч промерзших киевлян от этой полемики на властном Олимпе ни легче, ни теплее не стало – они поняли, что слуги народа давно и надежно отвернулись от своих формальных хозяев.
Евгений Магда