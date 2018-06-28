Вехи недели: Литвин блефует коалицией, Ющенко теряет НУ, киевляне мерзнут за Черновецкого

Верховная Рада не только получила апробированного спикера, но и втянулась в привычную дискуссию о формировании коалиции. Виктор Янукович грозит власти массовыми акциями протеста. Столица пережила чрезвычайную ситуацию, с которой не сталкивалась ни разу за все годы независимости.

О возвращении Владимира Литвина в спикерское кресло сказано уже немало. Безусловно, у старого-нового Председателя Верховной Рады есть и желание наладить работу законодателей, и необходимый опыт в деле поиска политических компромиссов. В наличии и надежные друзья – например, Петр Порошенко, в свое время согласовывавший с Владимиром Михайловичем свой уход из рядов СДПУ(о). Да и полномочия спикерские сегодня не в пример внушительнее, по сравнению с периодом до вступления в силу политической реформы. Но Литвин постоянно выглядит напряженным и обеспокоенным, словно сапер на минном поле, и, наверное, можно поверить, что второе восхождение на парламентский пик не принесло ему ожидаемой радости.

Собственно говоря, у новоизбранного лидера законодателей есть только один рецепт обеспечения своего успеха – постоянно демонстрировать способность Верховной Рады принимать законы. Несколько дней слуги народа голосовали вполне удачно, причем за «антикризисные» законопроекты весьма энергично отдавали свои голоса коммунисты. Им и Владимир Михайлович обязан своим избранием. Сомнительно, чтобы фракция КПУ кардинально изменила своим убеждениям – куда вероятнее наличие скрытой мотивации для поддержки правительственных инициатив. Впрочем, Петр Симоненко как настоящий ленинец всегда умел найти общий язык с интересной дамой.

Она (речь идет о Юлии Тимошенко) не только обеспечила избрание Литвина спикером, но и готова взять на себя роли матери-наставницы коалиции трех фракций с примкнувшими коммунистами. Юлию Владимировну не волнуют мелочи наподобие отсутствия формального соглашения – она уже пообещала, что никому не позволит развалить коалицию, созданную при ее непосредственном активном участии. Видимо, для демонстрации преемственности между коалициями разного формата премьер предложила назначить таки Андрея Портнова председателем Фонда госимущества. Честное слово – не будь Кабинет Министров субъектом законодательной инициативы в этом вопросе, можно было бы говорить о покушении на коалиционное единство. Слишком уж неоднозначна кандидатура Портнова. Но, по всей видимости, Тимошенко просто поймала кураж и стремится поскорее решить важные для себя вопросы.

Но пока одни соратники Юлии Владимировны могут рассчитывать на повышение, другим имеет смысл готовиться освобождать служебные кабинеты. Министру транспорта и связи Иосифу Винскому, к примеру, светит завершение карьеры в исполнительной власти. Не спасет Иосифа Викентьевича и его публичная борьба против создания коалиции БЮТ и Партии регионов – не мытьем, так катаньем ему придется покинуть правительство. Министру финансов Виктору Пинзенику, выдавшему несколько неприятных для правительства прогнозов, пока повезло – за него вступился лично Президент Ющенко. А вот ротация в руководстве ГНАУ весьма вероятна – слишком много вопросов накопилось к Сергею Буряку, да и новая коалиция требует цементирования путем перераспределения портфелей.

Правда, Виктору Андреевичу впору думать не о спасении тезки-финансиста, а о перспективах развития недавно взятой им под свой контроль «Нашей Украины». Фракция НУ–НС в Верховной Раде так настойчиво подтверждает собственную демократичность в формате басни Крылова «Квартет», что у наблюдателей аж волосы дыбом. Соотношений сил между стремящимися любой ценой войти в коалицию и желающими перекрыть кислород Юлии Тимошенко меняется практически ежедневно. И Виктору Ющенко уже не удастся абстрагироваться от процесса создания коалиции. Наверняка можно говорить только об одном: даже если будет принято решение трех фракций о создании коалиции, под соответствующим соглашением будет менее 226 подписей. Впрочем, инициаторов создания тройственного парламентского союза куда больше интересуют «шашечки», а не качество и скорость поездки.

Зато Виктору Януковичу терять уже, похоже, нечего – последний опыт сотрудничества с БЮТ надолго отбил у него желание создавать коалиции. Виктор Федорович пышет праведным гневом и требует организовать эффективную работу власти, при этом урезав расходы на ее содержание. В противном случае лидер Партии регионов обещает вывести людей в начале весны на улицы. Поскольку на этот период прогнозируют новую волну финансового кризиса, можно сказать, что желающих встать под любые знамена будет хоть отбавляй. Для Януковича сегодня важно доказать однопартийцам, что власть с ним считается.

Показательным сигналом о возможности непредвиденного развития ситуации в стране стало отключение в половине киевских квартир горячей воды. Рядовому жителю абсолютно все равно, из-за чего произошел инцидент, главное – на примере Киева все поняли, что ситуация в стране балансирует на грани нервного срыва. Столичные жители никогда не простят Леониду Черновецкому, что он в привычно-отстраненной манере в ответ на вопрос о восстановлении горячего водоснабжения рассказал, что уже 20 лет начинает день с ледяного душа. Свое нелицеприятное мнение о давнем оппоненте высказала и Юлия Тимошенко, выразившая надежду на проведение новых досрочных выборов в столице. Сам Черновецкий назвал отключение провокацией, организованной премьером, пожелавшей выступить в роли спасительницы киевлян. В итоге в ситуацию вмешался Ющенко – с его рейтингом можно и в ангела-отопителя поиграть. Сотням тысяч промерзших киевлян от этой полемики на властном Олимпе ни легче, ни теплее не стало – они поняли, что слуги народа давно и надежно отвернулись от своих формальных хозяев.

Евгений Магда