Как Верховная Рада людей в рабство банкам отдала

Одно нажатие кнопок – и нардепы разделили население Украины на два сорта: еще нужных стране и тех, кто уже взял кредит. Впрочем, сами себя они считают не меньше чем спасителями нации…

Энтузиасты из Верховной Рады в пятницу «дозаботились» об интересах народа в период экономического кризиса до того, что поставили какой-то дурацкий рекорд по уровню цинизма и пренебрежения интересами «маленького украинца».

Речь идет о законе под номером 3343 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета банкам изменять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке». В процессе рассмотрения и принятия его (все это – в авральном режиме) изначальный документ извратили до такой степени, что автор – Борис Тарасюк из НУ–НС – только руками развел.

Откровенно говоря, там было от чего испытать и более сильные эмоции. Дело в том, что изначально нашим высокооплачиваемым законотворцам предлагалось запретить банкам в одностороннем порядке поднимать проценты по кредитам, то есть перекладывать свои проблемы на плечи людей. В таком виде идея вполне могла считаться здравой. Однако в итоге полуторачасовой «обработки» из закона исчез пункт следующего содержания: "К договорам банковского вклада и кредитным договорам, которые были заключены до вступления в силу данного закона, применяются правила данного закона относительно недействительности условий, которые предусматривают возможность изменения процентной ставки в одностороннем порядке".

В переводе с бюрократического языка это означает: было предложено запретить банкам повышать проценты по всем кредитам – как по тем, что люди выплачивают сегодня, так и по тем, соглашения о которых будут подписаны после вступления в силу этого закона. Но нардепы почему-то решили, что в защите государства нуждаются лишь те граждане, которые никогда кредитов не брали или уже выплатили их.

А тех, кто выплачивает сейчас, попросту «списали на естественные потери»: банк по-прежнему может выставить какой угодно процент, нимало не интересуясь мнением клиента. Наши же «защитники» из ВР будут молча наблюдать, как банки доят народ, кивая при этом на финансовый кризис. Как будто только у финансовых учреждений проблемы, а все остальные – в полном шоколаде…

Однако если отследить ход обсуждениясего «антикризисного» закона в зале ВР, становится понятно, что фактическое согласие депутатов передать население в рабство банкам – это еще не верх цинизма. Подождите, нас еще начнут убеждать, что более социальных решений в Украине в жизни не принималось.

Судите сами:

Тарасюк, презентуя законопроект, приводил следующие цифры: по состоянию на ноябрь этого года банки выдали кредитов примерно на 253,5 миллиарда гривен. В результате в долговую кабалу попали сотни тысяч человек. Первая волна повышения ставок по кредитам прокатилась еще весной (заметим, в то время ни один из представителей власти вообще не обратил внимания на назревающую проблему). Сегодня процентные ставки по кредитам в иностранной валюте составляют 16–18%, в национальной – 22–24%. Но это – цветочки. Некоторые банки намерены слупить со своих клиентов до 30% по кредитам в гривнях и 23% – по долларовым. Людей ставят в известность о повышении ставки и предлагают либо раскошеливаться, либо за раз погасить весь кредит в связи с досрочным расторжением договора.

К этому Тарасюк мог бы добавить, что в период, когда наличных долларов в обменниках не было вообще, банки предлагали тем, кого угораздило взять долларовый кредит, «купить» у них валюту для погашения взноса по курсу 10 гривен (а то и выше!), а на справедливое возмущение клиентов отвечали издевательскими пожеланиями поискать наличные доллары в местах «общедоступных» продаж. Можно было бы припомнить и другие «художества» банков, но хватило и сказанного.

Нашеукраинец Александр Клименко под впечатлением от услышанного даже предложил ввести уголовную ответственность за повышение ставок по кредитам в одностороннем порядке. За идею депутата поблагодарили, и… спустили ее на тормозах.

А коллега Клименко – банкир Станислав Аржевитин тут же вернул всех на грешную землю: по его мнению, новопринятый акт гражданского законодательства не может иметь отношения к правам и обязанностям, которые возникли до вступления закона в силу. Правда, он так и не объяснил, почему закон, принятый сейчас, не может быть средством устранения проблем, которые банки создают своим клиентам сегодня, а не в прошлом году. И вообще, как выяснилось в процессе обсуждения, Аржевитина волнует прямо противоположная проблема. Он патетически вопрошал зал, что же делать банковской системе, если не повышать проценты по кредитам? Да еще просил присутствующих представить себе миллиарды, которые «добровольно банковская система от себя отдала», когда завлекала людей повышением ставок по депозитам. И, понятное дело, требовал справедливости – без этого ни одно заседание ВР не обходится.

Бютовец Валерий Писаренко посетовал, что «люди стали сейчас банкам совсем не нужны как люди, а нужны как мешки, из которых надо вынуть деньги», и что в законопроекте… «немного текста». В придачу к этому нардеп от БЮТ пообещал на этой инициативе не останавливаться и в дальнейшем наработать «методику защиты клиентов от банков». Исходя из того, что в конечном итоге приняла Рада, последнее обещание выглядит откровенно жутким.

А его коллега по фракции Владимир Бондаренко, как выяснилось по ходу обсуждения, и вовсе не понял, что депутаты пытаются обсуждать защиту людей от повышения процентных ставок по уже заключенным договорам. Он, оказывается с самого начала думал, что от произвола кредиторов надо спасать только тех людей, кто еще ничего не подписывал. Впрочем, несмотря ни на что, он до последнего остался в уверенности, что «это – не популистское действие, это – абсолютная защита всех граждан».

Коммунист Николай Кравченко тщательно пропесочил государство за брошенное на банковский произвол население, мол, даже не почесалось, когда с народа начали три шкуры драть. И заявил, что коммунисты внесли еще один законопроект, «с людей уволенных с работы, людей, которые в бесплатных отпусках, на два года банки не имеют права взыскивать кредит».

В ходе обсуждения также прозвучало несколько интересных мыслей, заслуживающих отдельного внимания.

Иван Заец («Наша Украина»): «Почему человек согласился подписать соглашение, где речь идет об изменении условий предоставления кредита? Да потому, что если бы этот человек не согласился, то ему бы не выдали тот кредит».

Олег Зарубинский (Блок Литвина): «Вот я сейчас думаю, а сколько уже стрессов, если не говорить о худших вариантах, было с людьми, которым задним числом меняли условия отношений с банком». Развивать эту мысль нардеп не стал во избежание, как сам пояснил, «формирования очередной фобии» – в данном случае «банкофобии».

Владимир Арьев (НУ–НС): «Фактически банки прибегают к откровенному шантажу клиентов. Хотя, как мы знаем, в каждом соглашении две стороны являются равноправными. И потому я предлагаю со своей стороны сейчас, чтобы мы все же внесли годовой (или двухгодичный – можно обсудить) мораторий на односторонний разрыв банком соглашений».

И совершенно замечательную жирную точку в конце дискуссии поставил бютовец Владимир Яворивский: «Это не война против банков, упаси Господи, мы прекрасно понимаем, что банковской системе абсолютно нужны, я никогда не забуду Бориса Ельцина на комитете, который он возглавлял, а я был членом его комитета, когда Павлов появился перед нами и Ельцин, грызя карандаш, спрашивает Павлова, говорит: «Господин Павлов, скажите, сколько банков нужно Советскому Союзу?» Павлов потеет, переминается с ноги на ногу, Ельцин вынимает этот карандаш и говорит: «Запомните, банков надо столько, сколько надо!» Из-за этого, мне кажется, это очень хороший закон…»

В итоге за основу «очень хороший закон» приняли 256 голосами. «Регионалы» не дали ни одного, БЮТ дал 152, НУ–НС – 57, коммунисты – 27, Блок Литвина – 20.

И вот пока депутаты хвалили каждый себя и друг друга, родилось предложение скоренько свернуть процедуру и без всяких там доработок и согласований принять закон окончательно, разве что… выбросив из него положение о том, что он действует, в том числе, и в отношении уже взятых кредитов.

Нельзя сказать, чтобы зал совсем не отреагировал на такой финт. В окончательном виде закон поддержали уже только 239 нардепов. Один «регионал», все те же 152 голоса дал БЮТ, в НУ–НС поддержка упала до 40 голосов, коммунисты остались тверды в убеждениях – те же 27, а Блок Литвина дал 19 «за».

Фактически в пятницу Рада одним нажатием кнопок разделила население Украины на два сорта: тех, кто еще может стране пригодиться (они же нуждающиеся в защите), и тех, кто уже успел взять кредит и кого, соответственно, пора списывать как «естественные потери». Впрочем, сами нардепы теперь считают себя не менее чем спасителями нации...

Екатерина Самойлик (КПУ) на радостях просто запуталась в словах: «Сегодня мы, возможно, приняли, по-видимому, самый важный и самый главный закон, который все-таки защищает тех людей, которые имели надежду исключительно лишь на тот кредит хоть и с большими процентами что-либо приобрести, недвижимость или что-то приобрести».

Юрий Воропаев (ПР): «Я очень рад, что у нас, оказывается, коммунисты есть не только слева, но и справа. Это интересно».

Иван Кириленко (лидер фракции БЮТ): «Я уважаю банки, уважаю нашу банковскую систему, мы слишком долго ей доверяли, но сегодня большинство наших банков – это сберегательные кассы, деньги в которых для кредитов, для других финансовых операций, это вклады наших людей. И сегодня потерять доверие людей, не поддержать наш народ, наших вкладчиков – это поставить крест потом на последующей банковской системе, на всей экономической системе государства. Вот почему правительство… когда позавчера Юлия Владимировна выступила в эфире, она назвала данный закон первым».

Все высказывания народных депутатов взяты из стенограммы заседания Верховной Рады Украины за 12 декабря 2008 года.

Елена Перегуда