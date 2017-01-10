В Кремле заявили о готовности вести диалог с США "даже в условиях санкций"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Поскольку отношения находятся сейчас, скажем так, в низшей точке, безусловно, существуют совершенно разные форматы по нормализации отношений. Санкции, безусловно, являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двухсторонних отношениях, но, вместе с тем, и даже в условиях санкций, безусловно, любые возможности для диалога в Москве приветствовали бы и готовы к этому», - сказал Песков.

Он заявил, что отношения двух стран «деградировали» за второй срок действующего президента США Барака Обамы.

«В данном случае, наверное, результаты президентства Обамы - это внутреннее дело США, мы не хотели бы в это вмешиваться. Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшейся деградации наших двусторонних отношений», - сказал Песков.

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По его словам, это не соответствует ни российским интересам, ни интересам Вашингтона.

«Мы сожалеем, что так произошло. Вместе с тем, мы по-прежнему надеемся, что так или иначе в перспективе удастся выйти на более позитивную траекторию выстраивания наших отношений с Америкой», - отметил Песков.

Расширение "списка Магнитского" он назвал «дополнительным шагом» «рукотворной деградации наших отношений».

При этом он не ответил на вопрос о возможном введении ответных мер. «Этого я сейчас не могу сказать», - отметил Песков.

В то же время он заявил, что Кремль усматривает в возможности введения «антихакерских» санкций со стороны Вашингтона продолжающиеся попытки исключить диалог и нанести урон отношениям США и России.

«Опять же, это внутреннее дело США, но здесь мы видим продолжающиеся попытки по исключению какого-либо диалога между двумя нашими странами и попытки, удар за ударом, нанести дальнейший урон перспективам наших двусторонних отношений», подчеркнул сказал Песков.

Как известно, отношения США и РФ ухудшились после начала прямой российской агрессии в 2014 году против Украины.

9 января Минфин США на основании «акта Магнитского» ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.