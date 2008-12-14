В СПУ объясняют, почему Мороз появился на биг-бордах именно сейчас

В Социалистической партии Украины считают, что внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся в феврале-марте следующего года. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Тернополе сообщил секретарь политсовета партии Ярослав МЕНДУСЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя появление агитации СПУ на рекламных носителях в разных регионах Украины, Я.МЕНДУСЬ отметил, что реклама на биг-бордах и сити-лайтах является абсолютно стандартным способом политической агитации, которая используется политическими силами, когда они считают нужным.

По словам секретаря политсовета, Соцпартия прибегла к агитации именно сейчас, поскольку во внеизбирательный период стоимость рекламных площадей существенно ниже. Он также опроверг информацию, что стоимость агиткампании обходится СПУ в 5 млн. грн. на месяц. “Цифры в Интернете – это черный пиар, который используют для того, чтобы пропаганду наших подходов и лозунгов подменить на какие-то пустяковые вещи. Почему-то, когда во время выборов Блок Юлии Тимошенко или Партия Регионов вывешивала в среднем 15-20 тысяч единиц баннеров, это никого не тревожило, а когда Соцпартия использовала такую формы работы в межизбирательное время, когда цены отличаются в 3-5 раз, это почему-то вызывает ажиотаж”, – отметил Я. МЕНДУСЬ.

Во сколько именно обходится СПУ теперешняя агитационная кампания, он озвучить отказался. “Это финансово-хозяйственная деятельность партии, о которой мы отчитываемся перед контролирующими органами партии. Эта сумма не является предметом для обсуждения на пресс-конференции”, – сказал Я. МЕНДУСЬ.

При этом председатель областной ячейки СПУ Василий БОГАЧУК прибавил, что октябрьская агиткампания в Тернопольской области партии ничего не стоила, поскольку рекламная структура не выполнила условий договора, следовательно, ее услуг не оплачивали.