На Закарпатье каждый третий водитель предлагает ГАИшникам от 50 гривень

В Закарпатской области со времени введения новых повышенных штрафов работники ГАИ ежедневно фиксируют факты дачи взяток.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления МВД в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО.

По его словам, почти каждый третий нарушитель правил дорожного движения предлагает взятку, чтобы на него не составляли протокол о нарушении.

Размеры предлагаемых взяток начинаются с 50 гривен и выше, отметил он.

Вместе с тем жалоб, что ГАИшники берут взятки, главный милиционер Закарпатской области пока не получал, хотя не исключает такой возможности. «Работников ГАИ в Закарпатье ежедневно проверяют, они знают, что их ждет дисциплинарная ответственность, если в карманах будет больше 100 грн. Пока ни одного такого факта в Закарпатье не выявлено», - сообщил П.КОНОНЕНКО.

В то же время поступают жалобы на работу ГАИ по другому поводу, преимущественно они касаются того, что автомобили занимают тротуары и зеленые зоны в городах, в первую очередь в Ужгороде, а милиция на это не реагирует. Также жалобы касаются нехватки на улицах соответствующих знаков, которые бы ограничивали скорость движения, запрещали проезд через дворы и тому подобное.

Еще одна проблема Закарпатья в целом - неосвещенные улицы, что также нередко является причиной ДТП, подчеркнул П.КОНОНЕНКО.