На Закарпатье каждый третий водитель предлагает ГАИшникам от 50 гривень
Жалоб главный милиционер не получал
В Закарпатской области со времени введения новых повышенных штрафов работники ГАИ ежедневно фиксируют факты дачи взяток.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления МВД в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО.
По его словам, почти каждый третий нарушитель правил дорожного движения предлагает взятку, чтобы на него не составляли протокол о нарушении.
Размеры предлагаемых взяток начинаются с 50 гривен и выше, отметил он.
Вместе с тем жалоб, что ГАИшники берут взятки, главный милиционер Закарпатской области пока не получал, хотя не исключает такой возможности. «Работников ГАИ в Закарпатье ежедневно проверяют, они знают, что их ждет дисциплинарная ответственность, если в карманах будет больше 100 грн. Пока ни одного такого факта в Закарпатье не выявлено», - сообщил П.КОНОНЕНКО.
В то же время поступают жалобы на работу ГАИ по другому поводу, преимущественно они касаются того, что автомобили занимают тротуары и зеленые зоны в городах, в первую очередь в Ужгороде, а милиция на это не реагирует. Также жалобы касаются нехватки на улицах соответствующих знаков, которые бы ограничивали скорость движения, запрещали проезд через дворы и тому подобное.
Еще одна проблема Закарпатья в целом - неосвещенные улицы, что также нередко является причиной ДТП, подчеркнул П.КОНОНЕНКО.