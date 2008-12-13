Литвин гарантирует, что выборов не будет, потому что на дворе война

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что досрочных парламентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с жителями города Умань.

«Я гарантирую, что выборов не будет», - заявил В.ЛИТВИН. Он подчеркнул, что является категорическим противником проведения досрочных выборов. По словам спикера, в нынешней ситуации эти выборы могли бы и не состояться в случае их проведения.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня не нужно делить Верховную Раду на коалицию и оппозицию, «когда на дворе война». Он отметил, что в ситуации, когда «страна находится в осаде, когда люди ищут спасения, нельзя говорить: «Меня в армию не призывали, и поэтому я не буду вас защищать». Он подчеркнул, что некоторым политическим силам не нужно хвастать наличием антикризисной программы, а необходимо «всем миром сделать так, чтобы улучшить жизнь людей».

В.ЛИТВИН отметил, что сделает все для того, чтобы не допустить реализации сценария по выводу людей на улицу». По его словам, на сегодняшний день ВР начала работать, и необходимо, чтобы ей не мешали в этом.

Председатель ВР заверил, что готов работать со всеми политическими силами. В то же время он добавил, что «задней передачи у меня нет». «Я ни под кого не ложился, и ложиться не буду», - заявил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что на сегодняшний день нужна не дискуссия о том, «есть коалиция или нет ее», а необходима эффективная работа парламента. По его словам, Президент Украины и премьер-министр Украины “должны говорить (вместе), а не каждый отдельно проводить совещания и давать поручения». «Мы должны быть кулаком, потому что когда в семье каждый начнет тянуть вожжи в свою сторону, то результата не будет», - подчеркнул Председатель ВР.