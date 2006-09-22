Януковичу нужно расследовать фальсификацию выборов Президента-2004

Научный сотрудник мюнхенского Центра прикладных политических исследований Ирис КЕМПЕ советует премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ расследовать фальсификацию президентских выборов в 2004 году. Об этом сообщает радио “Свобода”.

Отвечая на вопрос корреспондента, что должен в первую очередь сделать В.ЯНУКОВИЧ для улучшения своего имиджа на Западе, эксперт отметила, что “во-первых, необходимо провести тщательное расследование фальсификации выборов 2004 года, узнать, кто действительно стоял за этими событиями, кто был причастен к фальсификациям”.

Кроме этого, по словам политолога, нынешний премьер должен придерживаться демократических принципов игры, а также выработать программу реформ и добиться, чтобы его правительство воплотило их в жизнь.