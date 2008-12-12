Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что у нее дома два дня не было газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, которые поинтересовались, есть ли у нее дома горячая вода.

«У меня, например, два дня не было газа. Однако все мы живем в Киеве и страдаем все, кто избрал этого мэра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она призвала киевлян в будущем серьезнее подходить к выборам городского председателя. «Хочется, чтобы киевляне немножко лучше выбирали, поскольку… все обещания, подкуп заканчивается сыром в мышеловке», - сказала она.

«Хочется, чтобы в дальнейшем ЧЕРНОВЕЦКОГО больше не выбирали», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря АК «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В компании отметили, что к таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

12 декабря Киевская городская государственная администрация подала иск в Хозяйственный суд Киева к НАК “Нафтогаз Украины” и “Укртрансгаз” с требованием запретить осуществлять действия по отключению газоснабжения, а также возобновить подачу тепла ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.