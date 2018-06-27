Тимошенко перепела Вакарчука

Для Юлии Тимошенко политический кризис практически закончился. Именно в этом премьер пыталась убедить украинцев, к которым обратилась на следующий день после избрания спикером парламента Владимира Литвина. У Юлии Владимировны есть основания быть довольной этим решением, но это вовсе не повод для беззастенчивого манипулирования согражданами.

Уже неоднократно отмечалось, что искренняя вера лидера БЮТ в непогрешимость собственных действий помогает ей в политической борьбе. Однако вечером 10 декабря Тимошенко буквально превзошла себя. Ее выступление, безусловно, порадовало адептов НЛП (нейро-лингвистического программирования) - премьер использовала немало «крючков», чтобы привлечь внимание будущих избирателей.

Признавая сложность кризисной ситуации, Юлия Владимировна почти перепела Святослава Вакарчука, акцентируя «Все буде добре». Жаждущим справедливости, за которую следует бороться и после завершения избирательной кампании, согражданам премьер пообещала усилить криминальную ответственность за невыплату зарплаты и незаконное увольнение, и введение запрета на конфискацию банками находящихся в залоге квартир. Правда, восстановившая работу Верховная Рада голосовала за другие законы, которые реально могут минимизировать последствия кризиса. И дело не только в том, что озвученные Тимошенко инициативы касаются последствий, а не причин лихорадки отечественной экономики. Просто политическая целесообразность требовала удовлетворить притязания Блока Литвина в аграрной сфере.

По всей видимости, в страну приходит новая мода на слово «антикризисный». Этот эпитет должен сыграть роль волшебной палочки, способной заставить избирателей поверить в способность действующей власти изменить ситуацию. Премьер успела посулить создание «антикризисной команды профессионалов» (ею, видимо, должен стать возглавляемый Юлией Владимировной Кабинет Министров) и принятие антикризисной программы правительства. О последнем обещании хотелось бы подробнее, поскольку Тимошенко ни разу за последние годы не демонстрировала готовности идти на непопулярные действия. Без них говорить о возможности переломить ситуацию говорить не приходится, ведь власть зачастую относится к кризисным явлениям с установкой «Просьба игнорировать». Кстати, говорить о реальной антикризисной работе парламента пока рано – ряд законопроектов принят только в первом чтении, а кадровые вопросы могут торпедировать и хрупкое парламентское большинство.

Еще больше «порадовало» воспевание премьером коалиции трех фракций, которую она пообещала беречь, как и Верховную Раду, от политических авантюристов. Что ж – беречь светлый образ никому не запрещено, к тому же Юлия Владимировна хорошо знала: на момент ее выступления де-юре коалиции не существует, а Владимир Литвин должен благодарить за избрание спикером фракцию коммунистов. Из-за особенностей перекроенного украинского законодательства в коалиции может быть фактически меньше 226 человек, но решение об ее создании должны принять фракции, в сумме составляющие парламентское большинство. Тимошенко неплохо овладела этими законодательными нюансами, спекулирует на нежелании парламентариев идти на досрочные выборы и продолжает играть роль истины в последней инстанции. Судя по антипрезидентским выпадам премьера, она готова принять образ спасительницы нации, максимально пролонгировав свое пребывание во власти. Симптоматичным кажется признание главы юридического департамента БЮТ Андрея Портнова в том, что коалиционное соглашение будет предполагать отказ и от внесения изменений в Конституцию, и от проведения досрочных парламентских выборов. Любопытная выходит коалиция…

У правительства сегодня есть два очевидных приоритета – принятие Государственного бюджета на следующий год и урегулирование вопроса поставок газа из России. На обоих направлениях поводы для оптимизма пока не видны. Министр финансов Виктор Пинзенык уже признал, что дефицитным будет даже бюджет-2008, при этом продолжает уклоняться от оценок главного финансового документа страны на следующий год. Вряд ли это происходит по причине стремления сделать согражданам приятный сюрприз. Да и очередная «черная метка», выданная «газпромовским» Алексеем Миллером, правительство и страну не радует.

Создается впечатление, что перед Тимошенко сегодня стоят простые и актуальные для ее политического будущего задачи. Используя потенциал создаваемой коалиции как дымовую завесу, она попытается расставить своих людей на интересные позиции в исполнительной власти (постановление о замене Валентины Семенюк Андреем Портновым на посту председателя Фонда госимущества уже зарегистрировано), отбросить ставших лишними отдельных министров и попытаться принять программу действий правительства. Ее утверждение, как известно, предоставляет годичный иммунитет от попыток законодателей отправить правительство в отставку. В случае реализации этих наполеоновских планов Юлии Владимировне можно будет спокойно начинать подготовку к президентской кампании. Собственно, иного варианта после сдвоенного удара по Януковичу и Ющенко избранием Литвина ожидать сложно.

Евгений Магда