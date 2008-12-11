Два регионала, которые голосовали за Литвина, клянутся, что больше не будут

Народные депутат Украины от фракции Партии регионов Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ и Василий ГРИЦАК на сегодняшнем заседании Политсовета партии дали обещание при последующих голосованиях в Верховной Раде Украины придерживаться позиции фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила народный депутат Украины, член фракции ПР Анна ГЕРМАН, уточнив, что на сегодняшнем заседании рассматривался вопрос голосования этих народных депутатов за избрание Владимира ЛИТВИНА главой ВР.

«И ЗВЯГИЛЬСКИЙ, и ГРИЦАК дали слово, что они будут голосовать так, как решает фракция, и не будут отступать от решения фракции… После решения фракции они будут голосовать так, как голосует вся фракция», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН избран председателем Верховной Рады Украины.

За такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале. В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов (Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК и Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ).

Т.ЧОРНОВИЛ еще 2 октября заявил о намерении выйти из Партии регионов. Сегодня, 11 декабря, Политсовет Партии регионов удовлетворил его заявление о выходе из партии.