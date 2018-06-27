Тимошенко объединилась, разругавшись?

О том, что Юлия Владимировна ведет переговоры о создании коалиции с Партией регионов, было известно всем. И еще в этот понедельник свидетели видели Юрия Бойко, который сияя от счастья, выскочил из комнаты, где эти переговоры проводились, со словами: «Да, коалиция точно будет». Еще вечером в понедельник на всех каналах все политики и политологи говорили об этом как о свершившемся факте.

Что произошло ночью с понедельника на вторник, не знают даже довольно близкие к Тимошенко люди, которые вели переговоры с “регионалами”. Хотя поговаривают, что госпожа Тимошенко, как всегда, одновременно вела эти переговоры не только с депутатами от Партии регионов, но и с депутатами от НУ–НС и с Президентом Ющенко. По крайней мере сегодня меня в этом убеждал человек, достаточно приближенный к нему. И о том, что в действительности наиболее вероятной является коалиция на троих (БЮТ, НУ–НС и Блок Литвина), по утверждению этого человека, было известно еще на прошлой неделе.

Но как показали события вторника, госпожа Тимошенко, в присущем ей стиле, кинула и регионалов, и Ющенко. Не ожидая окончательных договоренностей с Президентом, Юлия Владимировна с помощью легендарно неподкупных коммунистов провела голосование за спикера парламента и обеспечила провозглашение коалиционного большинства.

И вот здесь начинается чисто украинское политическое шоу. Во-первых, выясняется, что в действительности коалиции нет, то есть нет подписей хотя бы 226 депутатов трех фракций нового коалиционного большинства, и шансов, что они таки появятся, не так уж и много. Во-вторых, не совсем поняло, как госпожа Тимошенко, не договорившись ни с Януковичем, ни с Ющенко, планирует реализовывать свои мероприятия по преодолению кризиса. И проблема не в том, что реально ни одна политическая сила, представленная в Верховной Раде, в том числе и возглавляемая самой Тимошенко, не имеет ни полного понимания нынешних экономических проблем, ни перечня мероприятий, которые обеспечили бы если не выход из кризиса, то хотя бы менее болезненное падение экономики. Даже если бы произошла просто невероятная вещь, и выяснилось, что правительство знает, что и как делать для преодоления кризиса, необходима или поддержка этих шагов со стороны Ющенко, или наличие коалиции, в которую входили бы свыше 300 депутатов, – тогда возражения Президента Украины можно было бы не учитывать.

Честно говоря, еще во вторник вечером, до телевизионного обращения госпожи Тимошенко, я надеялся, что какие-то договоренности с Президентом достигнуты, особенно учитывая приветствие Ющенко по адресу новоизбранного Председателя Верховной Рады. Но очередная порция резких обвинений в адрес Президента, брошенных Юлией Тимошенко во время телеобращения, свидетельствует, что реально никаких договоренностей с ним нет.

И это вызывает удивление. На что тогда рассчитывает госпожа Тимошенко? Перессорившись и кинув в который раз и Ющенко, и Януковича, Юлия Владимировна не сможет реализовать никаких планов выхода из кризиса, даже если бы знала, как это делать. А следовательно политический кризис не только не ослабился, но и приобретает еще более острые формы. То есть своими последними шагами госпожа Тимошенко потеряла более-менее реальные шансы объединиться с кем-то из двух основных политических тяжелоатлетов ради получения возможностей для реализации каких-то антикризисных мер. Это при том, что до сих пор не решена проблема газовой задолженности и будущих цен на газ и нет утвержденного государственного бюджета на следующий год, а экономический кризис в следующие несколько месяцев только будет усуглубляться, и без объединения усилий политсил и достижения определенного консенсуса политических и бизнес элит не обойтись.

Кроме того, нужно учитывать, что чрезвычайно угрожающий рост общественной неудовлетвореннности следует ожидать уже во второй половине января, когда, отгуляв новогодние праздники и потратив последние сбережения, сотни тысяч и даже миллионы граждан Украины, которые уже потеряли работу или имеют большую задолженность перед банками, в полной мере почувствуют безвыходность своего положения.

Почему же госпожа Тимошенко пошла именно на такой вариант отношений с “регионалами” и Президентом Украины?

Можно допустить, что все произошло как всегда: премьер провела блестящую тактическую операцию без всякого представления, что она планирует делать дальше.

Допускаю также, что Юлия Владимировна, понимая, что кризис углубляется и она с ним справиться не сможет, демонстративно дурит и Януковича, и Ющенко, и тем самым намеренно провоцирует жесткий конфликт с ними, чтобы потом, получив повод, обвинить именно их во всех бедах и хлопнуть дверью. Если это так, то еще до празднования Нового года нас может ожидать абсолютно неожиданное развитие событий.

Такое политическое мошенничество можно было бы считать классическим украинским бардаком и не обращать на него внимание, если бы не экономический кризис, который с каждым днем все больше граждан Украины чувствуют на себе.

Борис Кушнирук