С 1 января председательство в ЕС переходит к Мальте: эксперт объяснила, что это значит для Украины

Об этом заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе ведущий эксперт Европейского политического центра Аманда Поль, комментируя будущее президентство Валлетты в ЕС.

«Откровенно говоря, у меня нет больших ожиданий от Мальты в плане кардинальных решений или влияния на политику ЕС. Мальта, прежде всего, - маленькая страна, и, учитывая внутренний кризис ЕС во многих сферах, будет нереалистично ожидать, чтобы такие страны оказали значительное влияние на развитие событий», - убеждена эксперт.

Поль констатировала, что Украина никогда не была приоритетом для Мальты.

«Это нормально, потому что географически Мальта - это юг, развитие событий в этом регионе имеет для этой страны большее значение, и приоритетом повестки дня является вопрос миграции», - пояснила эксперт.

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Вместе с тем, она отметила, что Мальта также не относится к тем странам, которые имеют дружеские отношения с Путиным или «еще с кем-то из Кремля».

«Но, с другой стороны, Мальта также не является полностью проукраинской. Они очень далеки от этого, и больше интересуются развитием событий в собственном регионе. Позиция ЕС в отношении Украины и России в результате президентства Мальты не изменится, но может измениться из-за внутриполитического развития в странах ЕС», - считает эксперт.

Она напомнила, что, в частности, во Франции состоятся выборы, где победу, скорее всего, одержит пророссийский кандидат.

«Не президентство Мальты, а национальные выборы будут иметь значительно большее влияние на политику ЕС в отношении Украины и России», - подчеркнула собеседник агентства.

Такое мнение Поль подтверждает и обнародованная программа председательства. В частности, первым вопросом повестки дня для Мальты является миграция, где Валлетта хочет достичь выполнения уже достигнутых договоренностей и обеспечить приоритетность темы миграции на повестке дня во время своего председательства.

Вторым вопросом указано Общий рынок.