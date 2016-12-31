ЕС теряет доверие украинского общества из-за задержки с "безвизом" - Геращенко

11:50, 31 декабря 2016
Политика
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Европейский Союз теряет доверие среди украинского общества за непредоставление Украине безвизового режима.

Геращенко прокоментувла задержки с визовой либерализацией / bykvu.com

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в эфире «5 канала», сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

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«Важно, чтобы в украинском обществе правильно понимали, что вся история о безвизе не связана с какой-то украинской предательством. Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем понятно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому «специальному механизму», что введение безвизового режима для нас», - сказала Геращенко.

«Для меня так же очевидно, что вся эта история обернулась тем, что европейский союз теряет доверие среди украинского общества. А это очень серьезно», - подчеркнула первый вице-спикер.

По ее словам, «это не означает, что украинское общество меняет свои принципы, или что в нас что-то меняется во внешних приоритетах».

«Но так же преданность принципам должна демонстрировать сегодня Европейский Союз, который от Украины требует ответственной политики. Да, это правильно, но должен быть ответственным и Европейский Союз»,- добавила Геращенко.

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Теги: #безвиз#Геращенко