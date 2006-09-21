Татьяне Маркус и Анатолию Шапиро посмертно присвоены звания Героев Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом “за личное мужество и героическое самопожертвование, несокрушимость духа в борьбе с фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно) участнице антифашистского подполья в городе Киеве в 1941-1943 годах Татьяне Маркус и командиру отдельного стрелкового батальона 100-й стрелковой дивизии, участнику освобождения концентрационного лагеря Освенцим 27 января 1945 года Анатолию Шапиро.

Соответствующий указ обнародовало Официальное Интернет-представительство главы государства.

* Татьяна Маркус (справка)

* Анатолий Шапиро (справка 1,справка 2)