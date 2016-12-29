Украина расширила санкции против России

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства по результатам заседания 29 декабря.

В частности, «применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России».

Совет национальной безопасности и обороны Украины также применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины.

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Кроме того, введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве. Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные в отношении физических и юридических лиц, продлены на 1 год.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября СНБО ввел дополнительные санкции против лиц, причастных к российской агрессии против Украины, а также к противоправным действиям против украинского народа. По данным СНБО, тогда в санкционный список были дополнительно включены 335 физических и 167 юридических лиц.