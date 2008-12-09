Мэр Киева обещает 22 млн. долларов своих денег в счет долга города
21:38, 09 декабря 2008Политика
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Недешево быть мэром
Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает передать 150 млн. грн. собственных средств на погашение задолженности города по субсидиям населения за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом он заявил в прямом эфире “ТРК “Киев” во время трансляции общественных слушаний на тему: «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».
«Мы должны за два месяца по субсидированию. Через неделю-две я получу официальные доходы от прошлой бизнесовой деятельности – 22 млн. долларов. Это 150 млн. грн., которые я направлю на погашение задолженности и уплаты вперед того, что мы задолжали», – сказал мэр столицы.
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