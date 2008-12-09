Тарасюк подписал коалиционное соглашение без согласования с НУ-НС
18:58, 09 декабря 2008Политика
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Сообщает пресс-служба
Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.
Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией, подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК.
Проект коалиционного соглашения народные депутаты фракции «Наша Украина - Народная самооборона» планируют рассмотреть и обсудить завтра на заседании фракции.
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